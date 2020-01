Adil en Bilall scheren hoge toppen met ‘Bad Boys For Life’: ook deze Vlaamse regisseurs hadden al succes in het buitenland MVO

19 januari 2020

'Bad Boys For Life', de nieuwste film van Adil El Arbi en Billal Fallah, doet het enorm goed in de Verenigde Staten. Eerder deze week braken ze een Amerikaans box office-record voor een voorvertoning de maand januari. Met een voorlopige opbrengst van 6,4 miljoen dollar zijn ze volop op weg naar een razend succes. Ze zijn echte niet de enige Vlaamse regisseurs die al erkenning kregen in het buitenland. Ook deze namen zijn er niet onbekend...

Felix Van Groeningen

Felix Van Groeningen kwam in aanmerking voor een Academy Award, de belangrijkste Amerikaanse filmprijs. In 2014 werd zijn film, ‘The Broken Circle Breakdown’ (met Veerle Baetens in de hoofdrol), genomineerd voor ‘Beste Niet-Engelstalige Film’ - dat was meteen de laatste keer dat ons land nog een nominatie in die categorie behaalde. Helaas werd de nominatie niet verzilverd.

‘Beautiful Boy’, het Hollywooddebuut van Felix Van Groeningen, werd onder andere genomineerd voor een BAFTA. Hoofdrol Timothée Chalamet kreeg zelfs een Golden Globe-nominatie te pakken voor ‘Beste bijrol’.

Erik Van Looy

De Vlaamse film ‘Loft’, over een groep mannen die in het geheim samen een appartement delen, viel zo in de smaak dat er een Amerikaanse remake van gemaakt werd. Erik Van Looy nam opnieuw de regie op zich, en acteur Matthias Schoenaerts, die ondertussen ook naam voor zichzelf heeft gemaakt in de States, nam zijn rol in de prent weer op. ‘The Loft’ kwam uit in 2014, zes jaar na het origineel. De film scoorde helaas niet zo goed als men gehoopt had, en draaide uit op een flop.

Michael Roskam

Roskam is de man achter ‘The Drop', een Amerikaanse film gebaseerd op het kortverhaal ‘Animal Rescue’ van Dennis Lehane. Het was de eerste Amerikaanse film van de regisseur, maar hij viel meteen in de smaak. In de hoofdrol zagen we Matthias Schoenaerts, waarmee hij ook samenwerkte in ‘Rundskop’.

Da het succes van ‘The Drop’ zette Roskam zich opnieuw aan een Amerikaans project. De Limburgse regisseur gaat het verhaal van ex-Navy SEAL Erik Prince verfilmen, die na zijn militaire carrière een privé-beveiligingsbedrijf opricht dat tijdens de oorlog in Irak nauw samenwerkt met Amerikaanse overheid. De prent krijgt de naam ‘Prince Of War’ mee.

Lukas Dhont

‘Girl’, het speelfilmdebuut van Lukas Dhont, werd genomineerd voor de EFA (European Film Awards) People’s Choice Award, een publieksprijs die jaarlijks wordt uitgereikt tijdens de European Film Awards. ‘Girl’ won bovendien de prijs voor Europese ontdekking op het Europese filmfestival en werd daarnaast nog genomineerd in de categorie beste film en beste acteur.

‘Girl’ was tevens de eerste Vlaamse film ooit die genomineerd werd voor de Golden Globes.

De film ging in wereldpremière op het filmfestival van Cannes n 2018 en mocht er onder andere de Queer Palm en de Caméra d’Or voor het beste speelfilmdebuut ontvangen. ‘Girl’, geschreven door Lukas Dhont en Angelo Tijssens, sleepte later nog verschillende nominaties binnen en won een aantal prijzen op andere internationale filmfestivals.

Tim Mielants

'De Patrick', een Belgische tragikomedie met Kevin Janssens in de titelrol, heeft een Amerikaanse prijs gewonnen. De film van debuterend regisseur Tim Mielants heeft op het Fantastic Fest in de Texaanse stad Austin een van de belangrijkste awards van de competitie in de wacht gesleept. De film won in de 'Next Wave'-wedstrijd, vrij vertaald kan deze categorie omschreven worden als 'talent om in de gaten te houden'.