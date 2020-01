Exclusief voor abonnees Adil en Bilall op de première van ‘Bad Boys for Life’: "Genoeg verdiend voor zo'n Porsche? Totáál niet” JOBG

17 januari 2020

00u00 1 Film Onze patsers zijn terug thuis. Na anderhalf jaar in de VS stelden Adil El Arbi (31) en Bilall Fallah (34) hun Hollywooddebuut 'Bad Boys for Life' gisteren voor in Brussel. "Nu even bekomen in België, dit blijft onze thuis."

Na Miami, LA, Parijs en Berlijn was het gisteravond aan ons. Eindelijk mochten Adil en Bilall hun kindje - na anderhalf jaar zwaar werken - voorstellen in eigen land. "Eindelijk thuiskomen: zaaalig! Al lijkt het alsof we hier gisteren nog waren." Sinds gisterochtend 7 uur zijn de twee in het land, twaalf uur later arriveerden ze aan de Brusselse Kinepolis - in de blauwe Porsche waarmee Will Smith cruist in de film. "Nee, dit betekent niet dat wij ons vanaf nu zelf zo'n Porsche kunnen aanschaffen", steken ze meteen van wal. "Totáál niet", lacht Adil. "Hopelijk kunnen we bij de volgende film een beter contract fixen. Als hij succes heeft tenminste, dat wordt even stressen nu", aldus Bilall. Wat kunnen ze zich dan wél permitteren, na anderhalf jaar in Hollywood? "We kunnen een lening aanvragen om een appartement te kopen, om dan op 25 jaar af te betalen. Wat dan uiteindelijk nog moeilijk is. Maar een appartement zo kopen? Nee, dat niet."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 2 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 2 weken gratis