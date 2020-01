Adil en Bilall hebben eerste ontmoeting met Marvel achter de rug: “We gaan eens kijken of we iets cool kunnen doen” SDE

Nu 'Bad Boys for Life' zo'n enorm succes is, staan de deuren van Hollywood wagenwijd open voor regisseurs Adil El Arbi en Bilall Fallah. Ook Walt Disney Studio's bleek erg geïnteresseerd in een samenwerking. De heren hebben dan ook net een eerste ontmoeting met Marvel achter de rug, vertellen ze aan ComicBook.com.

“Wel, er is nog niets concreet”, vertelt Adil El Arbi over die eerste ontmoeting met Marvel. “Ze hebben ons gewoon ontmoet. Ze vertelden ons hoe leuk ze de film vonden en dan zeiden ze: ‘Wat willen jullie doen? Laten we iets vinden om samen aan te werken!’ Dus er is nog niets echt gepland, het was gewoon een meeting. Maar ja, we gaan kijken of we iets cool kunnen vinden.”

Ook voor de regisseurs is het nog niet helemaal duidelijk wat ze precies willen bereiken met deze samenwerking. “Dankzij Disney+ is alles zo sterk geëvolueerd: je kan zoveel dingen doen”, klinkt het. “Je kan een film maken, maar ook een tv-serie. Maar we hebben het zo druk gehad met ‘Bad Boys’ dat we nog geen kans gehad hebben om alles te onderzoeken. Dus wat Bilall en ik nu gaan doen, is eens bekijken wat ze allemaal hebben liggen. We zouden het geweldig vinden om met hen samen te werken. Maar waaraan, dat is nog niet helemaal duidelijk.”