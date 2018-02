Adil en Bilal uitgezwaaid naar Hollywood Redactie

03 februari 2018

22u12

Bron: Belga 0 Film Op de Groenplaats in Antwerpen heeft een honderdtal fans regisseurs Adil El Arbi en Bilall Fallah uitgewuifd voor hun vertrek naar Hollywood. Daar hopen ze hopen de laatste handtekeningen te zetten voor hun droomproject "Bad Boys For Life", de derde film in de "Bad Boys"-franchise met Will Smith en Martin Lawrence. Het duo maakte ruim de tijd voor de nodige selfies.

El Arbi en Fallah genoten de voorbije weken volop van de succesvolle release van hun derde langspeelfilm "Patser", en blijven die ook promoten waar en wanneer ze kunnen. "Allemaal 'hashtag patser' erbij zetten als jullie dit op Instagram posten he!", zei El Arbi tegen de fans die met hen op de foto wilden. Binnenkort wordt het echter weer bittere ernst, wanneer de twee rijzende sterren hun deal met Sony Pictures en producer Jerry Bruckheimer rond de derde "Bad Boys"-film proberen te finaliseren in Los Angeles.

"Het is allemaal nog niet honderd procent zeker, maar net daarom moeten we nu naar daar", zegt Fallah. "We moeten er druk op gaan zetten. Alleen door daar ter plaatse te zijn, kan je ervoor zorgen dat de zaken vooruitgaan." El Arbi en Fallah skypeten naar eigen zeggen al met hoofdrolspeler Will Smith, waar ze grote fan van zijn.

Eerder maakte het regisseursduo ook al de pilootafleveringen van de Amerikaanse tv-series "Snowfall" en "Scalped". Ook "Beverly Hills Cop 4" zou nog voor hen in het verschiet liggen.