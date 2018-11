Adil El Arbi en Bilall Fallah werken aan twee nieuwe Belgische projecten KD

08 november 2018

Bron: CineVox/Bruzz 0 Film Het gaat hard voor Adil El Arbi (30) en Bilall Fallah (32). Naast Hollywoodfilms ‘Bad Boys for Life’ en ‘Beverly Hills Cop’, werkt het duo nu ook aan twee nieuwe Belgische projecten. Dat meldt Cinevox.

‘Chicago’ en ‘Calypso’ zijn de voorlopige titels van de twee projecten. Voor ‘Chicago’, dat zich afspeelt in de buurt van Linkeroever, werken de regisseurs samen met enkele pas afgestudeerde scenaristen. De reeks is gebaseerd op verhalen van auteur Dirk Bracke.“Het gaat over een groepje jongeren dat daar opgroeit, een vriendschap die geleidelijk uitgroeit tot een criminele bende. De meesten hebben daar liever niets mee te maken, maar kunnen er ook niet onderuit”, vertelde scenariste Una Kreso gisteren aan Bruzz.

De reeks wordt naar alle waarschijnlijkheid uitgezonden op de VRT. Op 5 november werd bekendgemaakt dat ook het VAF over de brug komt met 50.000 euro scenariosteun. Adil en Bilall spraken voor hun vertrek naar de Verenigde Staten, waar ze druk bezig zijn met hun internationale projecten, al een aantal keer met de jongeren af in Antwerpen. Ook vanuit Amerika zijn de twee nog bij het project betrokken. Zo deden ze al verschillende brainstormsessies via Skype. “Ze steken veel energie in het project, en er is een goede connectie.”

Voor ‘Calypso’ gaan de ‘Patser’-regisseurs in zee met de Franse regisseur Jeremie Guez. De productie is in handen van twee Belgen. De opnames zijn dus naar alle waarschijnlijkheid in België. Het verhaal volgt een koppel uit een crimineel milieu dat op scheiden staat. Wanneer er een moord gebeurt in hun corrupte nachtclub moeten ze het noodgedwongen samen oplossen.