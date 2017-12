Adil El Arbi en Bilall Fallah bij 'Variety's 10 Directors to watch' in 2018 AJA

Bron: Variety, VTM Nieuws 0 KFD Regisseurs Adil El Arbi en Bilall Fallah hebben met 'PATSER' hun derde langspeelfilm afgewerkt. Film Het Amerikaanse vakblad Variety heeft het regisseursduo Adil El Arbi en Bilall Fallah in zijn lijst '10 Directors to watch for 2018' geplaatst. In die lijst staan tien regisseurs waarvan in 2018 wordt verwacht dat ze een belangrijk kantelmoment in hun carrière zullen meemaken.

Op 3 januari worden de regisseurs van onder andere 'Image' 'Black' en 'Patser' officieel voorgesteld op het Palm Springs International Film Festival. Eerder stonden bekende namen zoals regisseurs Christopher Nolan (Inception), Barry Jenkins (Moonlight), Joe Wright (Atonement) en ook Michaël R. Roskam (Rundskop, Le Fidèle) in diezelfde lijst.

Patser

'Patser', dat in het Engels de titel 'Gangsta' krijgt, gaat over vier vrienden op 't Kiel in Antwerpen die dromen om te leven als echte patsers: snel rijk worden en leven zoals in een videoclip. Ze raken verwikkelt in een mislukte drugsdeal. In de hoofdrol zien we Matteo Simoni met onder andere Nora Gharib, Junes Lazaar, Saïd Boumazoughe, Nabil Mallat en Gène Bervoets. Op 24 januari 2018 zal de film te zien zijn de Belgische bioscoopzalen.

Het regisseursduo zal, als alles goed gaat, binnenkort ook verbonden zijn aan de film 'Beverly Hills Cop 4' met Eddie Murphy in de hoofdrol.

De 10 regisseurs om naar uit te kijken volgens vakblad Variety

Adil El Arbi & Bilall Fallah ('Gangsta')

Augustine Frizzell ('Never Goin’ Back')

Greta Gerwig ('Lady Bird')

Joseph Kahn ('Bodied')

Xavier Legrand ('Custody')

Carlos López Estrada ('Blindspotting')

Anthony Maras ('The Palace')

Samuel Maoz ('Foxtrot')

Claire McCarthy ('Ophelia')

Chloé Zhao ('The Rider')