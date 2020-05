Adil & Bilall hadden ander einde voor ‘Bad Boys' in gedachten LOV

19 mei 2020

08u50 0 Film ‘Bad Boys For Life’ is een succesverhaal voor regisseursduo Adil El Arbi en Bilall Fallah. De twee mogen intussen tekenen voor een vierde ‘Bad Boys’-film, maar onthullen nu ook een geheimpje over de kaskraker. Die had helemaal anders kunnen eindigen.

In een interview met Digital Spy vertelden Adil en Bilall dat er verschillende eindscènes werden ingeblikt voor ‘Bad Boys For Life’. Een mogelijk einde was geweest dat Isabel, de slechterik, zichzelf en Mike Lowrey (Will Smith) de dood injaagt.

“Wanneer ze ziet dat alles verloren is, wil ze bewust in het vuur springen, en ze wil Mike Lowrey met zich meenemen”, verklapt Adil. “Ze denkt dat haar zoon dood is, dus vindt ze dat iedereen samen moet sterven. Dat was een vrij epische versie, en het leek nogal op een Griekse tragedie. Het was misschien net iets te veel, maar we zullen het nooit weten.”

Gelukkig voor Adil en Bilall lieten ze het personage van Will Smith niet sterven, want ze mogen aan het werk om een vervolg te breien aan het succesverhaal van ‘Bad Boys For Life’. Daarbovenop zal het duo ook nog ‘Beverly Hills Cop 4’ mogen regisseren.

