Adam Sandler gaat nog vier films maken voor Netflix MVO

31 januari 2020

18u22

Bron: ANP 0 Film De samenwerking tussen Adam Sandler en Netflix bevalt beide partijen goed. De streamingdienst heeft vrijdag aangekondigd dat Sandler en zijn productiemaatschappij nog vier films gaan maken.

De acteur en filmproducent maakt al sinds 2015 films voor Netflix, waarvan ‘The Ridiculous 6' de eerste was. ‘Murder Mystery’ was de meest recente. Die film, waarin Sandler samen met Jennifer Aniston te zien is, was vorig jaar de best bekeken titel op de streamingdienst in de Verenigde Staten. Volgens Netflix hebben Amerikaanse abonnees de afgelopen jaren in totaal meer dan twee miljard uur naar producties van Sandler gekeken.

Een van de projecten is een Halloween-film, waarin de acteur zelf ook speelt. Ook werkt Sandler aan een animatiefilm.