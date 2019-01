Actrice uit ‘American Beauty’ hoopt dat de Spacey-affaire de 20ste verjaardag van de film niet overschaduwt SD

30 januari 2019

16u51

Bron: The Hollywood Reporter 0 Film De vijfvoudige Oscarwinnaar ‘American Beauty’ viert dit jaar zijn twintigste verjaardag. De perfecte gelegenheid om nog eens terug te blikken, vindt actrice Thora Birch (36), al hoopt ze dat de beschuldigingen van seksueel misbruik tegen Kevin Spacey het oordeel van de kijkers niet zal beïnvloeden.

In 1999 ging ‘American Beauty’ in première. De film, geregisseerd door Sam Mendes, werd meteen een groot succes. Het drama ging met vijf Oscars aan de haal, waaronder één voor hoofdrolspeler Kevin Spacey. Nu die laatste beschuldigd wordt van seksueel misbruik van minderjarigen, vreest actrice Thora Birch dat die affaire de twintigjarige verjaardag van de film én het oordeel van de kijker zal beïnvloeden. “Je kan niet anders dan denken: ‘Geweldig, nu hebben we deze smet op de film’”, vertelde ze in een interview aan The Hollywood Reporter. “Maar nee, de smet ligt niet op de film. Wie is er schuldig? Kevin. Het heeft niets te maken met ‘American Beauty’.”

De nu 36-jarige actrice, die Spacey’s dochter speelde, vertelde dat de repetities voor de film erg intensief waren. “Er kwam heel wat therapie bij kijken. We moesten onszelf openstellen en delen in welke eigenschappen van onze personages we ons wel of niet herkenden.” Maar Spacey bleef op de achtergrond. “Hij was een van de beste acteurs om mee te werken. Maar daarnaast, weet ik niet al te veel over hem. De therapiesessies waren bevrijdend voor me. Ik dacht: ‘Als Kevin Spacey, die Keyser Soze (uit ‘The Usual Suspects, nvdr) is, het kan, dan kan ik dat ook.’ Maar er was een limiet. Hij ging maar tot een bepaalde plek, en dan ging er een muur omhoog.”

Beschuldigingen

In oktober 2017 werd Kevin Spacey beschuldigde door acteur Anthony Rapp van ongewenste intimiteiten die plaatsvonden toen hij pas 14 jaar was. Daarna volgden nog enkele andere beschuldigingen. Birch zegt dat ze geschokt was toen het nieuws naar buiten kwam. “Ik zag het niet aankomen. Het was niet lang na dat gedoe met Harvey Weinstein ... Het was traumatiserend. Het deed verschrikkelijk veel pijn. Ik was vooral gechoqueerd door de leeftijd van bepaalde mensen.”

Dat er geen festiviteiten gepland zijn rond het twintigjarige bestaan van ‘American Beauty’, wijt Birch dan ook aan de hele affaire-Spacey. Toch hoopt ze dat het publiek een onderscheid zal kunnen maken tussen de kunst en de kunstenaar. “Ik denk dat het aan iemand zoals ik - die deel uitmaakte van ‘American Beauty’ - is om iedereen eraan te proberen herinneren dat een hele gemeenschap deze film gemaakt heeft. We houden van deze film. En uiteindelijk heeft deze film niets met Kevin te maken.”