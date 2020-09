Actrice onder vuur en flauwe reviews, ‘Mulan’ stelt teleur bij eerste kijkers: “Komt niet tot zijn recht op kleine scherm, en waar is Mushu?” MVO

08 september 2020

07u30 0 Film Het was één van de meest geanticipeerde films van dit jaar, maar de eerste reviews zijn toch maar flauw. Disney’s live action-versie van ‘Mulan’ is volgens het grote publiek net iets te ver verwijderd van de originele tekenfilm. Hoewel op voorhand werd aangekondigd dat er geen liedjes gezongen zouden worden, is dat nog altijd één van de grootste klachten. Om nog maar te zwijgen over de afwezigheid van publieksfavoriet Mushu.



Met een publieksscore van 55% op Rotten Tomatoes doet ‘Mulan’ het jammer genoeg slechter dan verwacht. Hoewel filmcritici de prent prijzen voor de mooie cinematografie en perfect uitgestippelde gevechtsscènes, geven ook zij toe dat er niet veel meerwaarde wordt toegevoegd aan de geanimeerde voorganger. Bovendien slaat de Britse krant The Guardian de nagel op de kop: “Deze leuke remake, die spektakel boven bloedvergieten zet, schrééuwt om in een bioscoopzaal bekeken te worden. Het is jammer dat we hem enkel op Disney+ te zien krijgen, want daar is hij duidelijk niet voor ontworpen.”

‘Mulan’ is nog steeds niet te bekijken in elk land. Om te beginnen kan je de film enkel streamen met Disney+, een dienst die in België pas vanaf 15 september beschikbaar is. Wie niet wil wachten tot december en de film meteen wil zien, moet ook nog eens 22 euro extra betalen, bovenop de abonnementskosten. “Het is niet ideaal”, zo luidt de consensus. “Hoewel we een fijn actieavontuur te zien krijgen, missen we de zachtere elementen zoals de liedjes en de humor van Mushu. Zeker gezien al dat spektakel niet tot zijn recht komt op een kleiner scherm, waar een goede meezinger dat wel zou doen.”

Geen Mushu

Regisseur Niki Caro heeft echter geen spijt van haar keuze om het populaire draakje, destijds ingesproken door Eddie Murphy, uit de film te houden. “Ik wilde deze versie van ‘Mulan’ veel realistischer maken. Dat kan niet wanneer er gezongen wordt, en al zeker niet wanneer er sprake is van een pratende draak. Sorry, maar Mushu had echt geen plaats in de remake.” Bovendien zouden bepaalde aspecten van de tekenfilm als beledigend beschouwd worden door de Chinese bevolking. “Ook dat wilden we deze keer vermijden.”

Er zit wel een knipoog naar de tekenfilm verwerkt in de nieuwe versie: de originele stemactrice van Mulan, Ming-Na Wen, maakt haar opwachting als één van de gasten van de keizer.

Ming-Na Wen in Mulan is the cameo the 90’s kids deserved. ❤️ #Mulan pic.twitter.com/OXP6NVjBPD divine dela rocha-chittsawangdee(@ DivinedelaRocha) link

Actrice onder vuur

Alle moeite om de film acceptabel te maken in China blijkt jammer genoeg voor niets. Een controversiële uitspraak van hoofdrolspeelster Liu Yifei gooide roet in het eten. De actrice liet opmerken dat ze sympathie heeft voor de politie van Hong Kong, waar op dit moment volop betoogd wordt voor democratische hervormingen. De politie wordt ervan beschuldigd veel te gewelddadig in te grijpen bij zulke protesten. Dat Liu Yifei dat oké lijkt te vinden, kan bij de Aziaten niet door de beugel. Men roept zelfs op om de film te boycotten.

Wil je ‘Mulan’ zelf zien? Dan moet je nog even geduld uitoefenen tot 15 september. Vanaf dan is Disney+ ook beschikbaar in ons land. Wie niet wil bijbetalen voor een vroegere vertoning van de film, zal nog iets langer op zijn honger moeten blijven zitten: tot december 2020.

