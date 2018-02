Actrice die Meghan Markle zal spelen in romantische film lijkt als twee druppels water op haar MVO

06 februari 2018

08u15 0 Film Parisa Fitz-Henley zal de rol van Meghan Markle op zich nemen in de Lifetime-film over de romance tussen de 'Suits'-actrice en prins Harry. Het verschil tussen de twee vrouwen is amper te zien.

'Harry en Meghan: A Royal Love Story' belooft nu al een grote hit te worden. De casting is dan ook bijzonder goed verlopen en de acteurs die zijn aangenomen lijken als twee druppels water op de personen die ze vertolken.

Fitz-Henley is vooral bekend van haar rol als 'Marvel's Jessica Jones' in de gelijknamige serie. Murray Fraser, die eerder al speelde in 'Victoria', neemt de rol van prins Harry op zich.

Hoewel hij minder sprekend op de Britse prins lijkt, zou zijn ervaring in series over het Britse koningshuis dat meer dan goed maken.

Ook prins William en Kate Middleton inspireerden de filmindustrie. Zij kregen niet één, maar twee films over hun liefdesverhaal. Eentje werd uitgebracht door Lifetime, de andere door Hallmark - een bedrijf waar Markle overigens in het verleden al vaak mee samenwerkte.

Wanneer de film over Harry en Meghan precies zal verschijnen is nog niet bekend, maar vermoedelijk zal dat rond 19 mei zijn, om hun trouwdag te vieren.