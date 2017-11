Actie alom: 7 films die deze maand in de bioscoop verschijnen Tine Kintaert

1. Logan Lucky

We kennen Daniel Craig allemaal als de sexy, Britse James Bond. Wie hem echter eens in een rol van het andere uiterste wil zien, moet ‘Logan Lucky’ op zijn filmlijstje zetten. Hij speelt daarin de knotsgekke Joe Bang, die twee broers helpt bij een overval. De rest van de cast mag er echter ook wel wezen: Channing Tatum treedt aan, evenals de schattige Farrah Mackenzie en Seth MacFarlane.

Logan Lucky, vanaf vandaag in de bioscoop.

2. Geostorm

Voor deze film werd vreemd genoeg amper reclame gemaakt, maar de prent doet het toch bijzonder goed in de States. Het is een rasechte rampenfilm: Gerard Butler kruipt in de huid van een astronaut die de wereld moet redden wanneer het klimaat op hol slaat. Het scenario is niet bijster origineel, maar toch weet de film moeiteloos te entertainen. En de natuurrampen zijn natuurlijk uiterst spectaculair.

Geostorm, vanaf vandaag in de bioscoop.

3. The Foreigner

Het is al even geleden, maar Jackie Chan is weer op het scherm te zien in een klassieke actiefilm. En wonder boven wonder speelt hij eens niet de grappige vechtersbaas; in ‘The Foreigner’ neemt hij een gelaagd personage op zich. Quan is een vader met een duister verleden die doorslaat wanneer zijn dochter omkomt in een terroristische aanslag. Hij besluit de daders zelf aan te pakken, en als de Brit Liam (Pierce Brosnan) hem daarbij in de weg loopt, kan die ook maar beter uitkijken.

The Foreigner, vanaf 8 november in de bioscoop.

4. Battle of the sexes

Emma Stone en Steve Carell in een film vol girlpower en tennis, wat wil een mens nog meer? Stone kruipt in de huid van de legendarische Billie Jean King, die vrouwentennis op de kaart wist te zetten in de ‘wedstrijd der geslachten’. De actrice trainde keihard voor haar rol, en is nu een verdienstelijke tennisster geworden. Over het precieze einde van de film houden we de lippen stijf op elkaar, maar we kunnen je wel vertellen dat niemand met een slecht gevoel de zaal zal uitgaan.

Battle of the Sexes, vanaf 8 november in de bioscoop.

5. Justice League

Zowat elke superheldenfan heeft 15 november rood omcirkeld in zijn of haar agenda, want dan komt dé film van het jaar uit. In Justice League nemen Batman, Wonder Woman, the Flash, Aquaman en Cyborg het samen op tegen onrecht en misdaad. Een beetje zoals de Avengers dus, maar dan van DC Comics in plaats van Marvel. Verwacht geen Oscarwaardige acteerprestaties, maar voor een stevige dosis actie en vertier zit je hier zeker goed.

Justice League, vanaf 15 november in de bioscoop.

6. Coco

Een tekenfilm over de onderwereld: het klinkt luguber, maar ‘The Nightmare Before Christmas’ heeft bewezen dat het kan werken. Met Coco brengt Disney een heel vrolijk hiernamaals, waarin de jonge muzikant Miguel op zoek gaat naar zijn grootvader om zo de muziekvloek op zijn familie te wreken. De film moet nog uitkomen, maar wordt nu al met een dikke 9,3/10 beoordeeld op IMDb.

Coco, vanaf 29 november in de bioscoop.

7. Bad Moms II

De eerste film in de reeks met Mila Kunis werd vorig jaar een onverwacht succes. Samen met collega’s Kristen Bell en Kathryn Hahn schopte ze zowat alle druk die moeders ondervinden onderuit, met humor als wapen. Grappig én herkenbaar; het bleek een succesformule. Niemand verbaast zich dan ook dat er dit jaar een kerstfilm op het programma staat. Wie eens lekker wil lachen, moet eind november in de bioscoop zijn.

Bad Moms II: A Bad Moms Christmas, vanaf 29 november in de bioscoop.