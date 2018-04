Acteurs rouwen om dood Milos Forman: "Ik koester alles wat hij me heeft geleerd" DBJ

15 april 2018

14u00 0 Film Acteurs die hebben samengewerkt met Milos Forman rouwen om de dood van de Tsjechische filmmaker. De regisseur van onder meer 'One Flew over the Cuckoo's Nest', 'Amadeus', 'The People vs Larry Flint' en 'Man on the Moon' overleed vrijdag op 86-jarige leeftijd.

Michael Douglas, die als co-producent betrokken was bij One Flew over the Cuckoo's Nest, zegt in een verklaring in The Hollywood Reporter: Het is triest dat we een van de grootste regisseurs in de geschiedenis van de film hebben verloren. Ik had de eer om met Milos te werken voor 'One flew over the Cuckoo's Nest' en koester alles wat hij me heeft geleerd."

Acteur Edward Norton, die een rol speelde in 'The People vs Larry Flint', noemt de regisseur "een van mijn ware artistieke helden, niet alleen omdat hij een geweldige filmregisseur was maar ook vanwege zijn vermogen om te blijven geloven dat de menselijke geest kan winnen van instituties van onderdrukking en zijn overtuiging dat kunst een rol kan en moet spelen in de strijd voor een gezonde samenleving."

Jim Carrey speelde in Formans film 'Man on the Moon'. "Nog een grootheid heeft ons verlaten. Wat een gemis. Een hele aardige man. Ik ben blij dat ik met hem heb mogen werken. Het was een monumentale ervaring", schrijft de acteur op Twitter.

Another great one passes through the doorway. Milos Foreman. What a force. A lovely man. I’m glad we got to play together. It was a monumental experience. ;^) pic.twitter.com/wzgmOibDHs Jim Carrey(@ JimCarrey) link