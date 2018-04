Acteurs 'Avengers: Infinity War' tekenen eigen personage bij Jimmy Kimmel SD

25 april 2018

14u20

Bron: Kameraki 0

Maandagavond ging de Marvel-superheldenfilm 'Avengers: Infinity War' in première in Hollywood en de eerste reacties zijn overwegend positief. In de film neemt een gigantische verzameling superhelden (onder wie Hulk, Spider-Man, Black Panther en Iron Man) het op tegen slechterik Thanos. Vanaf vandaag speelt de film ook bij ons in de zalen. In 'Avengers: Infinity War' spelen onder andere Robert Downey Jr., Zoe Saldana, Paul Bettany, Pom Klementieff en Tom Holland een rol. Zij tekenden voor de gelegenheid hun eigen personage bij Jimmy Kimmel. De tekeningen worden overigens later geveild voor het goede doel.