Acteur Christoph Waltz: “Antwerpen is een van de interessantste steden van Europa” TK

15 februari 2019

Sinds deze week loopt de film ‘Alita: Battle Angel’ in onze bioscoopzalen. Onze Hollywoodredactrice Kristien Gijbels interviewde voor die gelegenheid enkele acteurs uit de prent, waaronder de Oostenrijkse acteur Christoph Waltz. Die brengt veel tijd door in ons land, want hij werkt als operaregisseur voor Opera Vlaanderen. Hij blijkt ook dol te zijn op ons land, en op Antwerpen in het bijzonder.