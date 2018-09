Acteur Burt Reynolds (82) overleden na hartaanval Suzanne Borgdorff kg

06 september 2018

21u05

Bron: AD.nl, TMZ, Belga 397 Film Acteur Burt Reynolds is op 82-jarige leeftijd overleden. Dat meldt Hollywood Reporter. Reynolds overleed vanmorgen in het Jupiter Medical Center in Florida, volgens zijn manager Erik Kritzer. Verschillende bronnen melden dat de acteur is gestorven aan een hartaanval. Reynolds schitterde in iconische films zoals 'Smokey and the Bandit' and 'The Longest Yard'.

Reynolds onderging in 2010 een hartoperatie, maar was de afgelopen jaren nog steeds actief als acteur. Zo zou hij deze zomer nog hebben meegewerkt aan Once Upon A Time in Hollywood, een film van Quentin Tarantino. De film moet in 2019 verschijnen. Reynolds zal ook nog te zien zijn in de tragikomedie Defining Moments, die eind dit jaar uitkomt in de VS.

Doorbraak

Reynolds werd geboren op 11 februari 1936 en maakte in 1961 zijn filmdebuut in Angel Baby. Zijn rol in 'Deliverance' (1972) betekende zijn doorbraak. Daarnaast was hij te zien in films als Smokey and the Bandit (1977), Starting Over (1979) en The Cannonball Run (1981). In 1997 ontving de acteur een Oscarnominatie voor zijn rol als pornoregisseur Jack Horner in Boogie Nights. Reynolds ging ook zelf films regisseren en produceren, en stichtte in Florida, waar hij woonde, het Burt Reynolds Institute for Film & Theatre op.



In maart was de Hollywoodster nog te gast in het Amerikaanse praatprogramma Conan, waar hij het onder andere had over de beruchte verkrachtingsscène in Deliverance: