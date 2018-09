Acteur Burt Reynolds (82), de meest legendarische snor van Hollywood, is overleden na een hartaanval Suzanne Borgdorff kg

06 september 2018

21u05

Bron: AD.nl, TMZ, Belga 1087 Film De meest legendarische snor van het witte doek is niet meer. Burt Reynolds - 'Smokey And The Bandit', 'Boogie Nights' - is gisterochtend op z'n 82ste overleden aan een hartaanval.

In zijn jeugd was Reynolds een American football-talent. Pas na een blessure, opgelopen door een auto-ongeval ging hij toneelspelen. Hij trok eerst naar tv - met een rol in de reeks 'Riverboat' in 1959 - en koos twee jaar later voor het witte doek, en debuteerde in 'Angel Baby'. Met een lange lijst van actiefilms waarvoor hij veelal zelf de stunts deed en een reeks romantische komedies groeide de charmante Reynolds uit tot levende Hollywoodlegende. De meeste roem oogstte hij met 'Deliverance', 'Smokey And The Bandit' en 'Starting Over'. Reynolds werd onderscheiden met een Emmy Award, won een Golden Globe en kreeg een ster op de Hollywood Walk of Fame. Zijn rol als pornoregisseur Jack Horner in 'Boogie Nights' leverde hem in 1997 een Oscarnominatie op.

Grafschrift bedacht

Met pensioen gaan, zag Reynolds nog niet zitten. Pas vorig jaar nog kwam zijn laatste film uit, 'The Last Movie Star', en hij stond geboekt voor een belangrijke rol in de voor volgend jaar voorziene Quentin Tarantino-film 'Once Upon a Time in Hollywood'.

Toen hij een paar jaar geleden in een interview de vraag kreeg voor zichzelf een grafschrift te bedenken, antwoordde hij: "Hij had een fantastisch leven en deed zijn best, zijn uiterste best, om niemand pijn te doen."

De jongste jaren sukkelde hij ietwat met zijn gezondheid. In 2011 onderging hij een bypassoperatie, twee jaar later werd hij met uitdrogingsverschijnselen opgenomen na een griep.

Adoptie

De in Michigan geboren acteur was van 1963 twee jaar gehuwd met Judy Carne. In 1988 trouwde hij met Loni Anderson, van wie hij in 1993 scheidde. Met haar adopteerde hij een jongen, Quinton (30), toen het ventje drie dagen oud was. "Hij is mijn grootste prestatie, een geweldige man die nu als cameraman in Hollywood werkt. Hij heeft nooit om hulp gevraagd. Hij heeft het zelf gedaan en daar ben ik trots op", zei Reynolds in juli van dit jaar nog over zijn zoon.