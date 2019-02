Acteur Bruno Ganz (77), die Hitler vertolkte in ‘Der Untergang’, overleden TT

16 februari 2019

11u33

Bron: Belga 0 Film De Zwitserse acteur Bruno Ganz is op 77-jarige leeftijd gestorven. Dat heeft zijn management meegedeeld.

Ganz was bij het grote publiek vooral bekend voor zijn rol als Adolf Hitler in ‘Der Untergang’ uit 2004. Eerder speelde hij Damiel in ‘Der Himmel über Berlin’.

Ganz werd in 1941 in Zürich geboren als zoon van een Zwitserse vader en een Italiaanse moeder.