Acteur Bjarne Devolder maakt heftig filmdebuut: "En dan wordt plots gevraagd om je kleren uit te doen"

19 oktober 2019

Bron: Eigen berichtgeving 0 Film Doet de naam Bjarne Devolder (24) een belletje rinkelen? Nu hij in de nieuwe Vlaamse psychologische thriller ‘Bastaard’ zijn debuut maakt, wordt hij ‘een talent genoemd om in de gaten te houden’ genoemd. Zijn eerste rol is dan ook meteen een heftige: Bjarne moest compleet uit de kleren gaan en kreeg ook een expliciete en verontrustende scène met Tine Reymer. De acteur vertelt ons nu hoe dat allemaal in zijn werk ging.

‘Bastaard’ speelt op dit moment in de zalen. De psychologische thriller gaat over Daan, een 17-jarige jongen die na de tragische dood van zijn broer aan het hoofd komt te staan van een verscheurd gezin. Wanneer Daan en zijn moeder, gespeeld door Tine Reymer, de dakloze tiener Radja, vertolkt door Bjarne Devolder, op hun weg treffen, hoopt Nina de leegte op te kunnen vullen door de jongen in huis te halen. Langzaam maar zeker baant Radja zich echter een weg in het gezin door de ­fragiele Nina op sluwe wijze te manipuleren, met alle dramatische gevolgen van dien.

Een heftig verhaal dus. En zeker voor Bjarne Devolder, die in ‘Bastaard’ zijn filmdebuut maakt. “Ik zat zelf nog op de toneelschool toen ik deze kans kreeg. De makers kwamen naar mijn afstudeervoorstelling kijken, en zo ging de bal aan het rollen. Er was meteen een klik. Niet veel na de casting kreeg ik te horen dat ik de rol te pakken had.”

Je auditie was volgens de makers erg indrukwekkend. Hoe kijk jij er zelf op terug?

Hebben ze dat gezegd? Dat wist ik zelfs niet. (lacht) Maar het was een geweldige ervaring natuurlijk. Er was dan ook meteen sprake van een klik met de rest, waardoor het meteen goed aanvoelde.

En voor je het wist stond je op de set naast gevestigde waarden als Koen De Bouw, Tine Reymer en Lucas Van den Eynde...

Dat was een cadeau, hé... als je plots zo’n kans krijgt. Natuurlijk was ik zenuwachtig. Vooral omdat het een erg intense rol was, zeker dan mijn passages met Tine. Gelukkig hebben de anderen mij enorm geholpen tijdens de opnames. We hebben veel gebabbeld en ik heb veel van hen kunnen leren. Zo las ik ook bij Koen thuis het scenario, dat was zeer aangenaam. Hij is heel joviaal en open en stelde me meteen op mijn gemak.

Je bent in de film inderdaad niet alleen volledig naakt te zien, je kreeg ook meteen een verontrustende en zeer expliciete scène met Tine Reymer...

Het was heftig ja! (lacht) Ik had toch een bepaalde gêne. Plots wordt je gevraagd om je kleren uit te doen. Dat blijft iets bizar. Pas op: het is wel helemaal anders dan naakt gaan voor theater. Daar staan honderden mensen live op te kijken, terwijl ik tijdens de filmopnames maar omringd werd door een handvol mensen.

Schrikte zo’n intense verhaallijn je dan niet af?

Natuurlijk niet, ik wou dat doen! Met volle goesting ook, want ik speel een heel intrigerend personage. Er was eigenlijk geen terughoudenheid. In alles wat ik speel, geef ik mij helemaal.

Je personage heeft veel duistere kantjes...

Maar zelf ben ik helemaal niet zo! Ik moet sommige mensen na de film uitleggen dat ik wel een lieve kerel ben. (lacht) Ik zal ongetwijfeld ook mindere kanten hebben, zoals iedereen. Maar niet in die mate dat ik zou doen wat mijn personage doet.

Was het dan niet moeilijk om jou in te kunnen leven?

Mijn personage is opgegroeid in moeilijke omstandigheden en er is veel gebeurd met die jongen. Hij mist de basis. Om mij voor te bereiden ben ik dan ook met mensen gaan praten die in hetzelfde schuitje zaten. En natuurlijk heb ik er ook mijn verbeelding op los gelaten. Ik heb wel graag extremen, ik ben zelf ook zo. Voor mij is het ook alles of niets.

Je creëerde ook het theaterstuk ‘Mijn Volk’, een verhaal over Luca, een homoseksuele jongen die opgroeide in een homofobe omgeving en daardoor een enorme zelfhaat heeft ontwikkeld. Alweer een stevig thema.

Ik wil vooral mooie verhalen vertellen. Of dat nu heel duister is, of net niet. Dit verhaal greep mij zo aan omdat het over verschillende thema’s gaat, zoals haat en liefde. Ik hoop natuurlijk dat mensen daar iets aan gehad hebben, en dat ik die problematiek ook heb kunnen aankaarten.

Het stuk werd alvast warm onthaald. Ben je eigenlijk bezig met de reacties van kijkers?

Ik zoek het zeker niet bewust op. Daar ben ik iets te gevoelig voor, denk ik. Mensen delen hun mening hoe dan ook, maar ik probeer dat naast mij neer te leggen. Al neemt dat natuurlijk niet weg dat het binnenkomt. Ik sta als acteur heel dicht bij de mens die ik ben. Het is nooit leuk als iemand in de aanval gaat.

Negatieve commentaren negeren is helemaal niet makkelijk.

Maar het moet wel, want je kan je hoofd daar niet mee laten vullen. Dan blokkeer je, en dat kan nooit de bedoeling zijn. Ik probeer dus te denken: ‘Oké, volgende keer beter’ of ‘Waar kan ik nog aan werken in de toekomst?

Zou jij willen blijven acteren voor de rest van je leven?

Geen idee, ik ben nog maar 24 natuurlijk. Maar op dit moment wil ik niets liever doen, dat staat vast. Je zet niet enkel een verhaal neer, maar komt er ook door in contact met heel wat nieuwe fijne mensen. En ik zou toch graag ooit eens meespelen in een hele grote productie. Dat lijkt mij een enorme ervaring, met tientallen andere acteurs samen werken aan een groter plaatje. Ik ben écht benieuwd naar de dynamiek van zo’n groep!

Nu je van beiden werelden hebt kunnen proeven: wil je verder in de filmwereld, of in het theater?

Ik ben ook een veelvraat, dus ik zou manieren zoeken om het beiden te kunnen blijven doen. Ik heb geen voorkeur, ik speel gewoon te graag. Zolang ik mij maar kan verdiepen in allerlei extreme personages!