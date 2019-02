Acteur Albert Finney (82) overleden FVI

08 februari 2019

15u28

Bron: ANP 0 Film De Britse acteur Albert Finney is op 82-jarige leeftijd overleden. Hij stierf volgens zijn familie na een korte ziekte. Finney speelde onder meer de fictieve Belgische detective Hercule Poirot in de film ‘Murder on the Orient Express’.

Finney kende zijn doorbraak in 1960, toe hij in ‘Saturday Night and Sunday Morning’ de rol speelde van “angry young man” Arthur Seaton. Daarna was hij nog in tientallen andere films te zien, wat hem ook vijf Oscarnominaties opleverde. Hij werd vier keer genomineerd als beste acteur in een hoofdrol, meer bepaald voor zijn bijdrage in de films ‘Tom Jones’ (1963), ‘Murder on the Orient Express’ (1974), ‘The Dresser’ (1983) en ‘Under the Volcano’ (1984). Voor zijn rol in ‘Erin Brokovich’ (2000) werd hij ook genomineerd als beste acteur in een bijrol. Maar hij slaagde er nooit in om een van die nominaties te verzilveren.

Andere memorabele rollen die Finney nog speelde, zijn die van Daddy Warbucks in ‘Annie’ (1982), van Scrooge in de gelijknamige film (1970) en van Winston Churchill in de vaak bekroonde tv-film ‘The Gathering Storm’. Zijn laatste acteerprestaties dateren van van het begin van dit decennium. Toen was hij nog te zien in ‘The Bourne Legacy’ en in de James Bondfilm ‘Skyfall’. In zijn carrière won Finney wel twee Golden Globes. Hij maakte in 2011 bekend dat hij aan nierkanker leed.