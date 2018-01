Achter de schermen van ‘Patser’: Ali B is "knuppelmarokkaan"

DBJ

22 januari 2018

15u03 0

Woensdag 24 januari verschijnt ‘Patser’, die nieuwe film van Adil El Arbi en Bilall Fallah. Tot die tijd kan je al even meekijken achter de schermen. In dit zevende deel is er bezoek uit het buitenland, want niemand minder dan rapper Ali B komt de cast versterken. In de loop van de week mag u nog meer exclusieve momenten van op de set verwachten.