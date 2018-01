Achter de schermen bij 'Patser': "Vandaag worden er mensen gearresteerd" DBJ

11u25

Bron: Kameraki 0

Op 24 januari verschijnt ‘Patser’, die nieuwe film van Adil El Arbi en Bilall Fallah, In de bioscopen. Tot die tijd kan je al even meekijken achter de schermen. In dit derde deel wordt er een heuse arrestatiescène op het Antwerpse Kiel opgenomen. In de loop van de week mag u nog meer exclusieve momenten van op de set verwachten.

Kameraki Matteo Simoni