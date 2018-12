Achter de schermen bij de Disney Studios: zo worden de personages van Ralph Breaks The Internet getekend Redactie

12 december 2018

18u54 0

Vanaf vandaag is de Disney animatiefilm Ralph Breaks The Internet in de zalen in ons land. Het is het vervolg op De eerste Wreck It Ralph, één van de populairste films ooit gemaakt door de Disney Animation Studios . Mark Henn tekent al 38 jaar animaties voor de Disney Animation Studios en toont hoe hij de personages tekent.