Acht dagen zonder eten, warmte of slaap: zó echt was 'The Blair Witch Project' voor de acteurs MVO

22 mei 2018

18u58 33 Film "Op de filmsite IMDB werden we als 'overleden' gemarkeerd", vertelt co-regisseur Daniel Myrick enthousiast over zijn productie uit 1999: 'The Blair Witch Project'. Hij deed de prent er zo realistisch uitzien dat het publiek dacht dat de horrorscènes realiteit waren.

"Een first-person film, waarin het lijkt alsof de personages de film zelf hebben gemaakt met hun eigen camera's, was in de jaren '90 nog niet gebruikelijk", aldus Myrick. "We wilden volop gebruik maken van het feit dat wij de eersten waren."

"Het verhaal was dat een groep studenten het bos in trok om een documentaire te maken over een legendarische heks. Alleen werden ze zélf het slachtoffer van haar duistere krachten... We adverteerden de film als een documentaire. We deden zo veel mogelijk alsof alles echt gebeurd was, en dat werkte beter dan verwacht."

Geen script

"We gaven de acteurs geen script," gaat hij verder. "Ze kregen alleen steekkaartjes met aanwijzingen, waarop we hen 8 dagen lang het bos in stuurden. Zo kreeg actrice Heather Donahue de opdracht om de groep in zuidelijke richting te loodsen. Joshua Leonard moest de hele trip dan weer snel beu worden, en zo de groepsdynamiek veranderen. Ze hadden geen idee welke schikeffecten we in het bos hadden geplaatst, dus de angst was écht."

De acteurs sliepen ook in het bos, ook al was het erg koud. "Ze kropen in hun slaapzakken en vielen van pure uitputting in slaap. In het midden van de nacht speelden we dan geluiden van een huilende baby af. Dan wisten ze: tijd om wakker te worden en te acteren."

De rest van de filmploeg kregen de acteurs niet te zien. "Ze moesten hun beeldmateriaal achterlaten op bepaalde punten die we in het bos hadden gemarkeerd met palen of melkkratten. Daarna trokken ze verder met nieuwe, lege tapes. Zelfs voor hen was het een levensechte ervaring."

"We hadden honger," herinnert actrice Heather Donahue zich. "Soms werden we zo vijandig tegenover elkaar door de uitputting en onze grommende magen, dat we even uit ons personage moesten stappen. Daar gebruiken we een codewoord voor: taco. Als iemand dat zij mochten we weer even onszelf zijn. Na enkele dagen hadden we daar echter al spijt van, want 'taco' herinnerde ons er alleen maar aan hoeveel honger we wel niet hadden."

Dood verklaard

De techniek miste zijn doel niet. Toen de film in première ging op het festival van Cannes, werden de acteurs bewust niet uitgenodigd om de mythe in leven te houden.

"Kijkers dachten echt dat we dood waren," aldus Heather. "Onze ouders kregen honderden steunbetuigingen toegestuurd, het publiek was er hélemaal mee weg. Zelfs op IMDB werden we opgelijst als 'overleden'. Dat was een gek gevoel."

Goudmijn

Geniaal, zo'n fist-person film, vond de filmwereld. Dat bleek nog het meest uit de verkoopcijfers. De film maken kostte zo'n 33 dollar (28 euro). Indrukwekkend, gezien de film wereldwijd meer dan 250 miljoen opleverde.

Later werd de techniek geadopteerd door vele andere low budget-filmmakers. De 'Paranormal Activity'-serie is daar een mooi voorbeeld van. "Het is erg bijzonder wat we verwezenlijkt hebben," besluit Myrick. "We hadden nooit gedroomd dat 'The Blair Witch Project' zo'n succes zou worden, maar kijk, het lot werkt soms op mysterieuze manieren..."