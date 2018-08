Academy voert nieuwe Oscar in voor 'Beste Populaire Film' DBJ

08 augustus 2018

22u00

Bron: Belga 0 Film Er komt een Oscar voor de beste populaire film. Dat heeft de Academy of Motion Picture Arts and Sciences, die de prijzen uitreikt, woensdag verklaard. Het is volgens Vanity Fair de eerste keer sinds 2001 dat er nog eens een nieuw Oscar-categorie werd aangekondigd, toen de categorie "beste animatiefilm" aan het palmares werd toegevoegd.

Volgens de showbizzwebsite is de nieuwe categorie die werd aangekondigd een teken dat de elitaire organisatie opnieuw op zoek is gegaan naar manieren om films die door cinemabezoekers bekeken worden, te belonen. En zo wil de Academy meer kijkers lokken voor de awardceremonie, klinkt het. De nieuwe categorie helpt ook tegen de beschuldigingen dat de Academy geen affiniteit meer heeft met de populaire cultuur.

Vanity Fair gaat ervan uit dat de razend populaire superheldenfilm "Black Panther" mee een rol heeft gespeeld bij de introductie van de nieuwe categorie. Disney heeft bovendien een campagne opgezet om de film ook in niet-technische categorieën voor een Oscar in aanmerking te laten komen. "Als deze nieuwe categorie al in 2019 wordt ingevoerd, lijkt Black Panther een zekerheid (als Mamma Mia! 2 er geen stokje voor steekt), wat de Academy een mogelijkheid geeft om erkenning te geven aan een van de films met de grootste culturele impact van het jaar", klinkt het.

Op Twitter wordt niet al te positief gereageerd op het nieuws. Critici noemen de beslissing "lui" en "onhandig", en vrezen dat films zoals "Black Panther" en "Mission Impossible" nu niet meer in aanmerking zullen komen voor de meest prestigieuze categorie van beste film.

De Academy kondigde naast de nieuwe Oscar-categorie nog twee andere nieuwigheden aan. Zo zal de live-uitzending van de Oscars verkort worden tot 3 uur, en zullen de awards in 2020 worden uitgereikt op 9 februari, terwijl de uitreiking traditioneel eind februari plaatsvindt. "We engageren ons om een vermakelijke show te produceren in drie uur tijd, wat de Oscars voor de kijkers wereldwijd toegankelijker maakt", aldus de Academy over de kortere show in een brief aan zijn leden. "Om de 24 categorieën te behandelen zullen we live awards uitreiken tijdens de reclameonderbrekingen. De winnende momenten zullen later tijdens de uitzending getoond worden."

De Oscar-uitreiking van 2019 vindt plaats op 23 februari.