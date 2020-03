Academy overweegt versoepelen van regels voor Oscars in 2021 vanwege coronacrisis MVO

20 maart 2020

17u03

Bron: Mirror 0 Film Er werden té veel grote Hollywood-blockbusters uitgesteld om het releaseprobleem nog langer te negeren. De Oscars van 2021 zullen dus waarschijnlijk de regels voor kwalificatie versoepelen vanwege de coronacrisis.

Normaal gezien moeten films een bioscooprelease van minstens zeven dagen hebben gehad in een commerciële cinema in Los Angeles om in aanmerking te komen voor een Oscar. Meestal geen enkel probleem, maar dit jaar een ware ramp. Onder andere de James Bond-film ‘No Time To Die’ en de Disneyfilm ‘Mulan’ werden al uitgesteld. Vele films worden intussen rechtstreeks digitaal uitgegeven in plaats van in de bioscoop. Zeker dat laatste zou onder normale omstandigheden meteen diskwalificatie betekenen.

De Academy overweegt het dus om die regel aan te passen, zodat al die films zoals gepland kunnen meedingen naar de beeldjes. “De Academy denkt voorlopig vooral aan de veiligheid van haar leden en aan die van de hele bevolking”, klinkt het in een statement. “Daarnaast willen we ervoor zorgen dat ook de filmindustrie hier goed uitkomt. We bekijken dus wat we kunnen veranderen om dat in de hand te werken.”