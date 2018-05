Aanstaande papa Mathias Vergels is overmand door onzekerheid: "De stress giert me door het lijf" Jean D'hont

31 mei 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Film ‘Thuis’, ‘De Collega’s 2.0’ én straks z’n eerste zomer als zanger. Maar de grootste uitdaging voor Mathias Vergels (26) wordt ongetwijfeld z’n nakende vaderschap. "Ik ga eerlijk zijn", zegt hij in Dag Allemaal, "de stress giert me door het lijf."

Een geruit hemd met das en een rond brilletje op de neus. Het is even schrikken wanneer we Mathias Vergels ontmoeten op de set van ‘De Collega’s 2.0’. Van hippe Lowie uit ‘Thuis’ is geen spoor te bekennen. In de remake van de legendarische BRT-reeks speelt hij Eewoud, de nerd van het kantoor. 

"We wilden het eerst zonder bril doen, om niet in karikaturen te vervallen", zegt Mathias. "Maar het leek ons uiteindelijk toch beter om Eewoud wél te laten brillen. Omdat het de aandacht wat afleidt van Lowie in ‘Thuis’. Het is alleszins plezant om eens een totaal ander personage te mogen spelen."

In ‘De Collega’s 2.0’ is Eewoud smoorverliefd op Tatyana Beloys personage Evy. Een geval van opposites attract? 

"Dat zou het zijn als de gevoelens ­wederzijds waren. Evy is een hippe millennial. De hele dag in de weer met sociale media, terwijl Eewoud liever in de zoveelste poëziebundel duikt. Veel levenswijsheid heeft hij niet. Eewoud antwoordt dikwijls in citaten die hij ergens heeft opgepikt. Het is uitdagend, want ik moet Lowie durven los te laten. Niet evident, hoor."

Heb je de juiste toon intussen te pakken? 

