Aanklacht Jacksons verandert plannen HBO rond 'Leaving Neverland' niet

22 februari 2019

07u39

Bron: ANP 0 Film HBO trekt zich niets aan van de rechtszaak die de nabestaanden van Michael Jackson aanspannen om uitzending van de documentaire ‘Leaving Neverland’ te voorkomen. “Ondanks wanhopige pogingen om de film te stoppen, blijven onze plannen ongewijzigd”, laat de zender in een verklaring weten aan Amerikaanse media.

De tweedelige documentaire, waarin de King of Pop wordt beschuldigd van seksueel misbruik van minderjarigen, wordt op 3 en 4 maart uitgezonden in Amerika. “Iedereen kan daarna zelf een mening vormen over de aantijgingen”, aldus HBO.

De Jacksons hebben de zender aangeklaagd omdat de documentaire naar hun mening is gebaseerd op valse beschuldigingen. De beschuldigers zouden een financieel motief hebben om te liegen. De erven van de in 2009 overleden zanger sturen nu aan op een openbaar proces, waarin een dwangsom van 100 miljoen dollar of meer zal worden geëist.