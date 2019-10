Aan het aftellen naar Halloween? Deze horrorfilms bezorgen je dit najaar zeker de kriebels MVO

13 oktober 2019

10u00 11 Film Ook zo aan het aftellen naar Halloween? Dan ben je niet alleen, want onderzoek wijst uit dat horrorfilms steeds populairder worden bij de Vlamingen. Reden te meer om dé must-see-horrorprenten van dit najaar eens op een rijtje te zetten: deze griezelervaringen zijn perfect om in het donker mee onder een dekentje te kruipen...

Stephen King in alle vormen en maten

‘IT: Chapter Two'

Wie er geen probleem mee heeft om bijna drie uur aan een stuk stil te zitten heeft geluk: de sequel van ‘IT’ speelt nog steeds in de zalen. De kwaadaardige clown Pennywise is na 27 jaar terug en laat zijn bloeddorstigheid los op het dorpje Derry. Hoogtijd voor de inmiddels volwassen personages uit de eerste film, aangevoerd door acteur James McAvoy, om terug te keren naar hun geboorteplaats, in de hoop Pennywise voor eens en voor altijd uit te schakelen.

‘In The Tall Grass’

Wie liever voor de tv blijft zitten, kan zijn hart ophalen met deze prent op Netflix. Ze werd gebaseerd op een gelijknamige roman die hij schreef in samenwerking met Joe Hill. Het plot op zich klinkt een beetje ridicuul: een behekst grasveld dat slachtoffers naar binnen lokt. Maar King heeft een talent om in te spelen op onze kleine angsten: al dat hoge gras waar we niet overheen kunnen zien en waar we zomaar in kunnen verdwalen. Wat verschuilt zich daar misschien? Hoe langer je kijkt, hoe gruwelijker het wordt. Wanneer een zwangere vrouw en haar broer het veld in wandelen om een jongetje te helpen, komen ze tot de vaststelling dat ze er misschien nooit meer zullen vertrekken.

‘Pet Sematary’

De horrorklassieker ‘Pet Sematary’, volgens Stephen King het engste verhaal dat hij ooit geschreven heeft, werd dit jaar in een nieuw jasje gestoken. King vond zijn roman eigenlijk té gruwelijk om te publiceren, maar zijn uitgever overtuigde hem toch om die stap te zetten.

In ‘Pet Sematary’ verhuist een doodnormale familie naar een rustig dorpje. Er is maar één probleem: de drukke snelweg vlak naast hun huis. Wanneer hun kat overreden wordt, is het dochtertje des huizes ontroostbaar. Haar vader besluit het dier te begraven op het nabijgelegen kerkhof. Al snel blijkt dat er geheimzinnige, duistere krachten heersen over die plaats. Wie er begraven wordt, staat prompt terug op uit de dood. Zo keert ook Church, de doodgewaande kat, ‘levend en wel’ terug. Maar het dier is agressief en voorgoed veranderd... Wanneer ook het zoontje van de familie zijn dood vindt op de snelweg, neemt zijn vader een wel één ingrijpende beslissing: hij begraaft ook hem op het kerkhof, met alle gevolgen van dien... Uiteindelijk wordt de hele familie herleid tot een legertje afschrikwekkende zombies. “Ik vond het einde van het verhaal te duister voor het publiek. Het sluit alle hoop uit”, aldus King. “Het heeft jaren in mijn schuif gelegen, omdat ik er niet meer naar durfde kijken... Voor mij persoonlijk is dit het engste verhaal dat ik ooit geschreven heb. ”

‘Pet Sematary’ is beschikbaar via Telenet Play en Play More.

‘Doctor Sleep’

Wie na al die jaren nog steeds getraumatiseerd is door ‘The Shining’ maakt zich best klaar voor het vervolg op de Stephen King-thriller: ‘Doctor Sleep’. De kleine jongen uit ‘The Shining’, Danny Torrence (Ewan McGregor), is ondertussen volwassen, maar worstelt nog steeds met de gebeurtenissen uit zijn verleden. Hij worstelt met zijn bovennatuurlijke gave, en moet tegen wil en dank de realiteit onder ogen zien...

Leuk weetje: ‘Doctor Sleep’ werd geregisseerd door Mike Flanagan, de man achter de succesvolle - en erg angstaanjagende - Netflix-reeks ‘The Haunting Of Hill House’.

Netflix and Chills

‘Eli’

Een jongetje met een aanslepende ziekte wordt opgenomen in een privékliniek. Zijn wanhopige ouders hopen dat hij daar wél geholpen kan worden. Eli ondergaat experimentele therapie, maar hij is daarna nooit meer dezelfde. Wat lijkt te starten als een interessant ziekenhuisdrama draait al snel uit op huiveringwekkende horror.

‘Eli’ staat vanaf op 18 oktober op Netflix.

‘In The Shadow Of The Moon’

Het leven van een rechercheur gaat langzaam bergafwaarts door zijn obsessie voor een mysterieuze seriemoordenares die op een onbegrijpelijke manier te werk gaat. Haar slachtoffers sterven tegelijkertijd, maar ver uit elkaar. Het enige dat opvalt zijn twee wondjes in hun nek. Langzaam maar zeker begint te blijken dat er bovennatuurlijke krachten in het spel zijn: iedereen gaat vooruit in de tijd, maar de moordenaar, die gaat achteruit...

‘In The Shadow Of The Moon’ is beschikbaar via Netflix.

Bloedstollende cinema

‘Countdown’

Wat als een app kon voorspellen wanneer je komt te sterven? In het digitale tijdperk van vandaag, lijkt het al niet meer zó hallucinant. Maar gelukkig is het dat wel, want zeg nu zelf, wie wil dat weten? In ‘Countdown’ is het echter wel mogelijk, en uiteraard loopt het helemaal verkeerd af met de personen die hun sterfdatum bekijken. Zeker voor diegenen bij wie er slechts nog luttele dagen op de teller staan...

Vanaf 31 oktober in de bioscoop.

‘Zombieland - Double Tap’

Horror in een luchtig jasje, dat is het recept van ‘Zombieland’. Tien jaar na het succes van de eerste film hebben hoofdrolspelers Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Abigail Breslin en Emma Stone zich herenigd met regisseur Ruben Fleischeren. In dit vervolg worden de vier antihelden geconfronteerd met nieuwe soorten zombies, die sinds de eerste film zijn geëvolueerd. Maar de zombies zijn niet het enige waar ze voor hoeven te vrezen... ook enkele mensen hebben deze post-apocalyptische chaos overleefd.

‘Zombieland’ is vanaf 13 november 2019 te zien in de bioscoop.

Het Vlaamse buitenbeetje

‘Yummy’

Voor wie het wat Vlaamser mag zijn is er ook iets in de aanbieding. Bart Hollanders (‘Callboys’), Clara Cleymans en Maaike Neuville zijn samen te zien in ‘Yummy’, een horrorkomedie zoals we die hier nog nooit hebben gezien. Wanneer een koppel naar een obscuur ziekenhuis trekt voor een goedkopere ingreep, merken ze al snel dat er iets niet klopt. Voor ze het weten zijn ze op de vlucht voor een legertje ondoden...

‘Yummy’ speelt vanaf 18 december in de bioscoop.