900 filmattributen brengen mogelijk 7,5 miljoen dollar op in veiling SDE

20 augustus 2019

15u59

Bron: ANP 1 Film Wie graag een stukje filmgeschiedenis in huis heeft, haalt zijn spaarcentjes maar beter boven. Volgende maand wordt namelijk een groot aantal filmattributen geveild bij het Britse veilinghuis Prop Store. Volgens The Hollywood Reporter zijn er maar liefst 900 stuks te veil, waaronder de bijl van Jack Nicholson uit ‘The Shining' en een harnas dat Russell Crowe droeg in ‘Gladiator’.

Het Britse veilinghuis Prop Store wist maar liefst 900 filmattributen op de kop te tikken, die een gezamenlijke waarde hebben van meer dan 7,5 miljoen dollar, ruim 6,7 miljoen euro. Daarmee wordt het de grootste live veiling die het Verenigd Koninkrijk ooit gezien heeft.

Er is in ieder geval voor elk wat wils. Mensen met een iets ruimer budget kunnen bijvoorbeeld bieden op het Romeinse harnas dat Russell Crowe in de openingsscènes van ‘Gladiator’ droeg, en dat geschat wordt tussen 36.000 en 60.000 dollar (zo'n 32.488 en 54.147 euro) of op het Batman-pak van Michael Keaton, met een geschatte waarde tussen 97.000 en 145.000 dollar (87.537 en 130.855 euro). De bijl van Jack Nicholson uit ‘The Shining' kun je voor 48.000 à 73.000 dollar (zo'n 43.317 tot 65.879 euro) op de kop tikken. Een van de duurste items is zonder twijfel een Stormtrooper-helm uit de ‘Star Wars’-films, met een prijskaartje tussen 145.000 en 181.000 dollar (130.855 à 163.343 euro).

Wie iets minder geld te spenderen heeft, kan bijvoorbeeld bieden op een poster uit ‘Charlie and the Chocolate Factory’, die geschat wordt op 362 dollar (326,385 euro), of een Mr. DNA Animation Cel uit ‘Jurassic Park’ die gesigneerd werd door Steven Spielberg, voor 725 dollar (654,273).