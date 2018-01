86-jarige John Williams verzorgt muziek voor 9de 'Star Wars'-film MVO

09u45 0 EPA Star Wars - The Last Jedi Film Componist John Williams heeft bevestigd dat hij de muziek gaat verzorgen van de negende Star Wars-film, die in 2019 in de bioscopen te zien zal zijn. Dat melden Amerikaanse media.

Williams wordt binnenkort 86 jaar oud, maar levert elk jaar nog de soundtracks van zeker twee films. De Amerikaan geldt als een van de grootste componisten van de twintigste eeuw. Hij verzorgde de muziek van een enorme lijst iconische films, waaronder vrijwel al het werk van Steven Spielberg. Williams ontving het recordaantal van vijftig Oscarnominaties; hij won het beeldje vijf maal.

De componist maakte de muziek voor alle officiële 'Star Wars'-films. Voor vier stuks kreeg hij een Oscarnominatie. Het eerste deel uit 1977 werd daadwerkelijk bekroond. Op dit moment draait het achtste deel in de reeks, 'The Last Jedi', in de bioscopen.

REUTERS