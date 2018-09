4de 'High School Musical' in de maak MVO

08 september 2018

18u03 0 Film Disney werkt aal een nieuwe 'High School Musical'-film. Het zal niet meer draaien rond de originele cast met onder andere Zac Efron en Vanessa Hudgens, maar er zullen nieuwe hoofdrollen gecast worden.

Die rollen zullen worden ingevuld door onbekende acteurs, zo laat de studio weten. Daarnaast geven ze al prijs over welke personages het zal gaan. Ten eerste is er Erin, een voetbalster die als enige meisje in het jongensteam speelt. Zij wordt verliefd op Derek, een bad boy die vanbinnen eigenlijk suikerzoet is. Campbell, de aanvoerder van het voetbalteam, heeft zelf zijn zinnen op Erin gezet en is bereid om de strijd met Derek aan te gaan.

Naast de film komt er ook een tv-serie, genaamd 'High School Musical: The Musical'.

Fans van het concept mogen zich dus verwachten aan een hele boel nieuwe songs om luidkeels mee te zingen.