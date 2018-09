45ste Film Fest Gent kleurt opvallend Belgisch met deze 10 titels MVO

05 september 2018

10u30 0 Film Het 45ste Film Fest in Gent staat dit jaar uitzonderlijk hard in het teken van Belgische producties. Er worden maar liefst 10 nieuwe Vlaamse films en series voorgesteld, waarvan er 6 in wereldpremière gaan.

1. Beautiful Boy – Felix van Groeningen (Searchers)

Timothée Chalamet en Steve Carell kruipen in de huid van een verslaafde zoon en zijn vader. Dit Engelstalige debuut van Van Groeningen is gebaseerd op de memoires van journalist David Sheff en zijn zoon.

2. De Bende van Jan de Lichte – Christophe Dierickx, Benjamin Sprengers, Robin Pront & Maarten Moerkerke (VTM)

Wereldpremière. Deze nieuwe historische reeks vertelt het verhaal van Jan de Lichte, een bendeleider die in de 18de eeuw voor onrust zorgde in en rond Aalst. Naast Matteo Simoni tekenden een heel aantal Vlaamse topacteurs om de dievenbende te vertolken.

3. Coureur – Kenneth Mercken (Paradiso)

Wereldpremière. Het semi-autobiografische debuut van Mercken volgt Felix, die opgroeit in een wereld van wielerwedstrijden, drugs en geweld. Als nationaal beloftekampioen begint hij te fietsen in Italië. Maar zijn carrière komt echter in het gedrang wanneer zijn lichaam niet goed reageert op stimulerende middelen.

4. Duelles – Olivier Masset-Depasse (o’Brother)

Buren Alice (Veerle Baetens), Céline (Anne Coesens) en hun zonen hebben doorheen de jaren een hechte vriendschap ontwikkeld. Deze psychologische thriller ontplooit zich langzaam maar zeker wanneer een van de twee families getroffen wordt door een ongeluk en het vertrouwen tussen de twee pijlsnel afbrokkelt.

5. Etangs Noirs – Pieter Dumoulin & Timeau De Keyser (Accattone films)

Wereldpremière. Jimi, een jongen uit de Brusselse Modelwijk probeert een fout geleverd postpakket te bezorgen aan een vrouw uit de buurt. Wanneer het pakket niet op zijn bestemming geraakt, start Jimi een obsessieve zoektocht.

6. Fatwa – Mahmoud Ben Mahmoud (Cinéart)

Wereldpremière. Wanneer een Frans-Tunesische vader terugkeert naar Tunesië om zijn zoon te begraven, ontdekt hij dat de omstandigheden van zijn dood erg verdacht zijn. In plaats van een motorongeluk lijkt het te maken te hebben met zijn recente interesse voor de jihad.

7. Girl – Lukas Dhont (Lumière)

Dit indrukwekkende debuut, dat meermaals bekroond werd in Cannes, volgt de transitie van de adolescente balletdanseres Lara. Deze genuanceerde en tedere film over transgenderthematiek is naast onze openingsfilm, ook de Belgische Oscarinzending!

8. Harry Gruyaert – Gerrit Messiaen (Dalton)

Wereldpremière. Na de overzichtstentoonstelling in Antwerpen, is het werk en leven van de Belgische Magnum-fotograaf Harry Gruyaert nu ook te zien op het grote scherm. Met camerawerk van fotograaf Jimmy Kets neemt deze kleurrijke documentaire de kijker mee van Caïro en LA tot het Vlaamse platteland.

9. Kursk – Thomas Vinterberg (Belga)

De regisseur van 'Festen' en 'Jagten' brengt de laatste uren in beeld van een Russische onderzeeër die in 2000 met de voltallige bemanning naar de bodem van de Barentszzee zonk. De passagiers, vertolkt door o.a. Matthias Schoenaerts en Lea Seydoux, houden de moed erin wanneer de reddingsacties maar niet op gang lijken te komen.

10. Over Water – van Paul Baeten Gronda, Tom Lenaerts en Norman Bates (één)

Wereldpremière. Voormalig televisiester John Beckers (Tom Dewispelaere) krijgt een laatste kans van zijn vrouw (Natali Broods) om zijn leven op orde te krijgen. Wanneer hij in de Antwerpse haven begint te werken, belandt hij al snel in de lucratieve maar aardsgevaarlijke cocaïnetrafiek.

Het 45e Film Fest Gent loopt van 9 tot en met 19 oktober in Kinepolis Gent, Studio Skoop, Sphinx, Vooruit, KASKcinema en Capitole Gent. Het volledige programma zal bekendgemaakt worden op 20 september 2018. Meer info op filmfestival.be.