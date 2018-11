300.000 bezoekers voor ‘Niet Schieten’ KD

30 november 2018

17u00

Bron: Kinepolis 0 Film ‘Niet Schieten’, de film van regisseur Stijn Coninx, heeft de kaap van 300.000 bezoekers bereikt. De film staat bovendien nog steeds op de tweede plaats van de Vlaamse bezoekersaantallen. De symbolische 300.000ste bezoeker werd door Stijn in de bloemetjes gezet in Kinepolis Antwerpen.

Na bijna twee maanden programmatie in de bioscopen, blijft het Vlaamse publiek voor het verhaal van David Van de Steen kiezen. Enkel de Amerikaanse blockbuster ‘Fantastic Beasts’, die op de eerste plaats staat, doet beter.

‘Niet Schieten’ wordt gevolgd vanuit het standpunt van de grootvader van David Van de Steen, overlever van de laatste aanslag op het warenhuis Delhaize in Aalst op 9 november 1985. De hoofdrol van de grootvader wordt vertolkt door Jan Decleir. Viviane De Muynck kruipt in de huid van de grootmoeder. Drie verschillende acteurs vertolken David zelf: de broertjes Mo en Kes Bakker nemen de leeftijd van 9 en 12 jaar voor hun rekening, de volwassen David is een rol voor Jonas Van Geel. Davids ouders worden vertolkt door Louis Talpe en Elke Van Mello, het zusje Rebecca door Zita Wauters.

Andere rollen zijn weggelegd voor onder meer Inge Paulussen, Ann Tuts, Lucas Van den Eynde, Charlotte De Bruyne, Bert Haelvoet, Wouter Hendrickx, Tom Van Dyck, Alain Van Goethem, Jurgen Delnaet, Kurt Defrancq, Hans Van Cauwenberghe, Jos Verbist, Nico Sturm en Iwein Segers.

De film wordt sinds 10 oktober 2018 in de bioscoopzalen verdeeld door Kinepolis Film Distribution (KFD).