30 jaar yippee-ki-yay: deze onsterfelijke moviequotes kennen we allemaal

15 juli 2018

14u30 7 Film Vandaag is het exact 30 jaar geleden dat 'Die Hard' in de bioscoopzalen uitkwam. De reeks - intussen bestaat de franchise al uit vijf films - kreeg al snel een onsterfelijk karakter, en dat heeft ze voornamelijk te danken aan een enkele quote: 'Yippee-ki-yay motherf*cker' is twee decennia later nog steeds in het collectieve geheugen gegrift. En dat is niet de enige slagzin die ons immer zal heugen: wij zetten 10 onvergetelijke filmquotes op een rij.

1. I'll be back

Schwarzenegger mag het dan geschopt hebben tot gouverneur van Californië, maar de wereld zal hem altijd blijven associëren met de Terminator-films. In de originele prent uit 1984 liet hij de legendarische zin 'I'll be back' vallen, en sindsdien gebruikt hij de slagzin in de meeste van zijn films.

In 'Terminator 2' zit overigens ook zo'n wereldberoemde quote: 'Hasta la vista, baby'.

2. Nobody puts Baby in a corner

Naar verluidt waren Patrick Swayze en Jennifer Grey absoluut niet de beste vriendjes op de set van 'Dirty Dancing', maar daar is niets van te zien op het scherm. De chemie tussen de twee personages is haast tastbaar, en bij de zin 'nobody puts Baby in a corner' viel de halve wereld in zwijm.

3. Show me the money

'You had me at hello' is een van de beroemdste zinnen uit de film 'Jerry Maguire', maar 'Show me the money' spant toch de kroon. Het geschreeuw tussen Tom Cruise en Cuba Gooding Jr. leverde die laatste overigens een Oscar voor beste acteur in een bijrol op.

4. The need for speed

Nog meer Tom Cruise in deze lijst. In 'Top Gun' voelde hij een drang naar snelheid, en dat kon het publiek wel appreciëren. Maverick maakt binnenkort trouwens een comeback: momenteel wordt er werk gemaakt van een vervolg op de film.

5. May the Force be with you

Moeten we deze nog uitleggen? Sinds de allereerste Star Wars-film - Episode IV: A New Hope - werd deze zin in élke aflevering gebruikt. Volgens sommigen is de uitspraak afgeleid van het Latijnse 'dominus vobiscum' - 'de heer zij met u'.

6. Shaken, not stirred

Naast 'Bond, James Bond' is ook deze frase een vaste waarde in de Bond-franchise, die intussen toch al 26 films telt. Of hoe drinkt u uw vodka-martini dan?

7. Here's Johnny

Een paar jaar geleden kreeg deze scène uit 'The Shining' nog de prijs voor het 'meest angstaanjagende filmmoment ooit'. Regisseur Stanley Kubrick had met Jack Nicholson dan ook een topkeuze gemaakt: de woorden 'here's Johnny' bezorgen heel wat mensen nog steeds de kriebels.

8. My precious

Weinig mensen weten hoe hij er in het echt uitziet, want acteur Andy Serkis is de koning van de CGI. Hij kroop onder meer in de huid van Gollum (aka Smeagol) in de 'Lord of the Rings' en 'The Hobbit', waar hij het personage prompt onsterfelijk maakte door heel erg griezelig 'my precious' te sissen.

9. I see dead people

Haley Joel Osment was amper 11 toen hij in 1999 meespeelde in 'The Sixth Sense', maar de jonge acteur liet een diepe indruk na. Niet alleen door zijn puike acteerprestatie, maar ook door de intussen legendarische zin 'I see dead people'.

10. This is Sparta

Niet alleen de omvang van Gerard Butlers lichaam was indrukwekkend in '300', ook zijn stemvolume mocht er best wezen. De kreet 'this is Sparta' werd al snel talloze keren geparodieerd.