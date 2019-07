30 jaar ‘Oh captain, my captain’: 7 dingen die je nog niet wist over ‘Dead Poets Society’ MVO

16 juli 2019

15u00 0 Film Het is 30 jaar geleden dat ‘Dead Poets Society’, een klassieker met Robin Williams in de hoofdrol, de bioscoopzalen inrolde. Met iconische quotes als “oh captain, my captain” en “carpe diem” werd het eentje die meteen het collectieve geheugen in ging. Maar deze zeven dingen wist je waarschijnlijk nog niét...

1. De film was losjes gebaseerd op het leven van de scriptschrijver

‘Dead Poets Society’ werd geschreven door Tom Schulman, de man die later ook ‘Honey, I shrunk the kids’ voor zijn rekening nam. Het was het eerste screenplay dat hij in Hollywood verkocht kreeg. Het script is deels gebaseerd op zijn eigen ervaringen in de Montgomery Bell Academy in Nashville, de privé-instelling waar hij naar school ging. De meeste personages werden gevormd naar studenten die hij kende in het echte leven.

2. Men overwoog om een ‘Dead Poets Society’-musical te maken

De plannen waren vergevorderd en er was zelfs al een naam: ‘The Sultans of Strut’. Maar op het laatste moment besloot de studio toch om het project in de vuilbak te gooien.

3. De set werd verplaatst van Georgia naar Delaware omdat nepsneeuw te duur was

Normaal gezien zouden de opnames van de film doorgaan in de Amerikaanse staat Georgia, maar de regisseur stond erop dat er sneeuw te zien zou zijn in de laatste, winterse scènes. De school in de film zou namelijk in New England moeten staan, een regio waar het vaak sneeuwt, in tegenstelling tot het warmere Georgia. Nepsneeuw produceren voor zoveel scènes is echter verschrikkelijk duur, dus werd alles ingepakt en verplaatst naar de staat Delaware, waar sneeuw - en de bijhorende kou - gratis is.

4. Robin Williams was niet zo’n fan van de rol, tot hij begon te improviseren

Hoewel Robin Williams de volledige film draagt, vond hij weinig inspiratie in het script. De interessante kantjes van zijn personage, professor Keating, kwamen volledig van hemzelf. “Toen hij in het begin op de set stond was zijn acteerwerk houterig en ongemakkelijk”, zeggen getuigen. “Tót hij mocht improviseren. De regisseur vroeg wat hij zijn studenten wilde leren, en hij zei ‘Shakespeare’. Hij mocht ook kiezen op welke manier. Zo gezegd, zo gedaan, en het resultaat mag er zijn.”

5. Regisseur Peter Weir deed de jonge acteurs samenwonen

Hoe laat je het publiek geloven dat de jongemannen op het scherm elkaar door en door kennen? Door dat ook waar te maken, zo dacht Peter Weir. Net als in de film stuurde hij acteurs Robert Sean Leonard, Ethan Hawke, Kurtwood Smith en Norman Lloyd naar een soort internaat, in de vorm van een appartement, waar ze constant op elkaars lip zaten. Het zorgde er voor dat de jongens een sterke band met elkaar kregen, die zich later vertaalde naar het scherm.

6. Ethan Hawke is ervan overtuigd dat Williams hem haatte

Ze waren dan wel dikke vrienden op het scherm, maar in realiteit liep hun samenwerking niet over rozen. Ethan was naar eigen zeggen zo geïnspireerd door zijn tijd op de set met Robin dat hij definitief besliste dat hij acteur wilde worden. Maar hij wist tegelijkertijd dat Williams een hekel aan hem had. “Tijdens de scène waarin ik een barbaarse kreet moest uiten, voelde ik voor het eerst de vrijheid die gepaard ging met acteren. Dat zag ik terug in Robin. Ik wist op dat moment dat ik niets anders met mijn leven wilde doen. Net daarom nam ik alles héél serieus, en als er één ding is dat Robin niet was, was het wel serieus. Hij probeerde me te doen lachen, en dat maakte mij prikkelbaar, en hoe langer ik niet lachte, hoe vervelender hij dat vond. Ik denk dat hij zich beledigd voelde.”

7. “Oh captain, my captain” werd een eerbetoon na Williams’ dood

Toen Robin Williams zich in 2014 van het leven beroofde, lanceerden zijn vele fans een eerbetoon via sociale media. Het was een rechtstreekse referentie naar ‘Dead Poets Society’, waarbij men op tafels, stoelen, banken, enzovoorts ging staan, en daar een foto van nam met hashtags als #ohcaptainmycaptain of #standupforthecaptain. Ofwel: ‘sta recht voor de kapitein’. Net zoals de jongens aan het eind van de film op hun bank gaan staan om te protesteren tegen het vertrek van professor Keating.

