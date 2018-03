275 meter rode loper, 900 dollar voor het beeldje, 3.300 gasten: De Oscars in cijfers KGM/DBJ

02 maart 2018

06u00 0 Film Zondagnacht worden voor de 90ste keer de Oscars uitgereikt. Een mooi rond getal, maar de Oscars staan voor zoveel meer. Dit zijn de belangrijkste cijfers die gepaard gaan met de belangrijkste filmprijzen van het jaar.

1: ‘The Silence Of The Lambs’ is de enige horrorfilm die ooit een Oscar won

2.6 miljoen dollar: zoveel kost het gemiddeld om een reclamespotje van dertig seconden tijdens de uitreiking van de Oscars uit te zenden.

3,8 kilo: gewicht van een Oscarbeeldje

4.5 miljoen: Het budget van de Oscargenomineerde film 'Get Out' was 'slechts' 4,5 miljoen dollar. Wereldwijd werd 255 miljoen dollar opgehaald.

10: 10 Tweede Wereldoorlog-gerelateerde films wonnen een Oscar voor Beste Film

11: Steven Spielberg regisseerde maar liefst 11 films die genomineerd werden voor een Oscar voor Beste Film

13: Dertien regisseuses kregen een nominatie voor Beste Film, Kathryn Bigelow is de enige vrouw die won (met ‘The Hurt Locker’)

17: Het is de 17de keer dat de Oscars in het Dolby Theatre op Hollywood Boulevard in Los Angeles worden uitgereikt

20: Fox Searchlight maakt zondag kans op twintig Oscars, en is hierdoor de studio met de meeste nominaties dit jaar

21: Meryl Streep werd maar liefst 21 keer genomineerd voor een Oscar. De actrice heeft al drie beeldjes op haar schouw staan.

44 miljoen dollar: het totale prijskaartje van de 90ste uitreiking van de Academy Awards

88: Christopher Plummer is op 88-jarige leeftijd de oudste genomineerde acteur aller tijden

225: 225 landen zullen de prestigieuze uitreiking op tv uitzenden

275: De rode loper is – van Hollywood Boulevard tot aan de ingang van Dolby Theatre – ongeveer 275 meter lang

900: Het gouden Oscarbeeldje is 900 dollar waard

3.300: Er kunnen tijdens de Oscarnacht 3300 gasten binnen in het Dolby Theatre

7.258: 7258 Academy-leden konden dit jaar hun stem uitbrengen

24.700 dollar: Prijskaartje van de rode loper

75.000 dollar: Zoveel kost een duoticket voor de Oscar afterparty van Vanity Fair

300.000 dollar: Zo veel kost het om speciale dvd’s (met een digitaal watermerk om illegale kopieën tegen te gaan) naar de Academy-leden te sturen