25 jaar na 'Mrs. Doubtfire': cast eert Robin Williams op reünie

25 oktober 2018

19u10

Bron: Instagram 0 Film 25 jaar na de première van ‘Mrs. Doubtfire’ hielden vier van de hoofdrolspelers een kleine reünie. De acteurs spraken vol lof over wijlen Robin Williams. “Hij brengt de engelen in de hemel nu aan het lachen.”

‘Mrs. Doubtfire’ vertelt het verhaal van een gescheiden vader die zich als nanny vermomt om zijn kinderen vaker te zien. De kinderen van toen zijn ondertussen dertigers geworden. Lisa Jakub (39), Matthew Lawrence (38) en Mara Wilson (31) gingen voor ‘The Today Show’ aan tafel zitten met ‘James Bond’-acteur Pierce Brosnan (65), die in de film Stu vertolkte.

(lees verder onder de foto)

Het resultaat van die reünie wordt in november op het Amerikaanse scherm verwacht, maar de vier acteurs lichten al een tipje van de sluier op sociale media. “Vandaag ging ik na 25 jaar rond de tafel zitten met drie prachtige jonge mensen om te praten over een film die de harten van zoveel mensen geraakt heeft”, schrijft Pierce. “Sally (die de rol van de moeder vertolkte, nvdr.) is op tournee met haar nieuwe boek”, verklaart de acteur haar afwezigheid. Pierce verwees ook naar hoofdrolspeler Robin Williams die in 2014 zelfmoord pleegde. “Hij brengt de engelen in de hemel aan het lachen. We spraken over hem met de grootste liefde en mooie herinneringen.” Pierce en Robin waren ook in het echte leven goede vrienden. “Ik ben zo trots dat ik hem gekend heb”, klinkt het.