25 jaar na ‘Interview With The Vampire’ is Kirsten Dunst nog altijd niet te spreken over haar ‘walgelijke’ kus met Brad Pitt MVO

11 november 2019

12u00 0 Film Het is vandaag vijfentwintig jaar geleden dat ‘Interview With The Vampire’ in de zalen verscheen, een vampierenfilm gebaseerd op het populaire boek van Anne Rice. In de hoofdrol zagen we Tom Cruise als de kwaadaardige vampier Lestat, en Brad Pitt als zijn kritische handlanger, Louis. Kirsten (37) was nog maar elf toen ze naast hen op de set stond. Eén ding zal ze zich altijd blijven herinneren: die ‘vieze’ kus met Brad.

Kirsten speelde de rol van Claudia, een vampier met het lichaam van een kind, maar de geest van een volwassen vrouw. Omdat ze onsterfelijk is, blijft haar lichaam bevroren op het punt waarop ze is gebeten. Maar vanbinnen heeft ze dezelfde behoeften als eender welke andere vrouw... Vandaag dat Claudia al snel verliefd wordt op Louis, die het - net als alle andere mannen die ze probeert te versieren, trouwens - nogal een afknapper vindt dat Claudia eruitziet als een elfjarige.

In realiteit was het net andersom. Hoewel vele vrouwen destijds veel gegeven zouden hebben om Brad te mogen kussen, voelde de minderjarige Kirsten daar helemaal niets voor. “Hij had toen van dat lang, slordig haar...”, vertelt ze. “Hij zag er in mijn ogen uit als een gekke hippie. Ik vond hem dus helemaal niet knap, en al zeker niet aantrekkelijk.”

Toch moest ze hem kussen, omdat dat zo in het script stond. “Gelukkig was het maar een kort kusje op de lippen”, aldus Kirsten. “Maar als ik erop terugkijk blijf ik denken: ugh, wat walgelijk.” Het was haar eerste kus, meteen al op het scherm. “Vijf jaar daarna heb ik niemand meer gekust. Mijn ‘normale’ eerste kus, had ik toen ik zestien was.”

Het woord ‘#MeToo’ wil ze niet laten vallen, maar in haar ogen was die kus toch niet helemaal verantwoord. “Ik was nog maar een kind, eigenlijk was dat niet oké.”