21 mei 2021 wordt Keanu Reeves Dag: de acteur is dan zowel te zien in 'The Matrix 4' als in 'John Wick 4'

21 Mei 2021 al maar aan in je agenda als je een grote fan bent van Keanu Reeves. Op die datum komen twee grote films met de acteur in de hoofdrol uit: 'John Wick: Chapter 4' en 'The Matrix 4'.

Het was al langer bekend dat de vierde film in de John Wick-reeks in mei van 2021 uit zou komen. De eerste twee films uit de serie over de huurmoordenaar stammen uit 2014 en 2017, eerder dit jaar was het derde deel uit de franchise een groot succes.

Woensdag kondigde studio Warner aan dat ook het vierde deel uit de ‘The Matrix’-filmserie op 21 mei 2021 uitkomt in de VS. Reeves speelt in de filmreeks Neo, een hacker die erachter komt dat machines de mensheid hebben opgesloten in een virtual reality-wereld.

De eerste film, ‘The Matrix’ uit 1999, was zo populair, dat er twee sequels volgden, ‘The Matrix Reloaded’ en ‘The Matrix Revolutions’, die allebei in 2003 uitkwamen. De eerste film won vier Oscars in technische categorieën: beste effecten, beste geluid, beste geluidsmontage en beste montage.