21 jaar na ‘Titanic’ staat de hand van Kate Winslet nog steeds op het autoraam KD

28 februari 2019

06u38

Bron: Twitter 0 Film In december 1997 werd de kaskraker ‘Titanic’ aan de wereld voorgesteld. Eén van de meest iconische scènes uit de film is het moment waarop hoofdpersonages Jack en Rose de liefde bedrijven in een auto. De handafdruk die actrice Kate Winslet toen achterliet op het autoraam is 21 jaar later nog steeds aanwezig. Dat maakte James Cameron, de regisseur van de prent, bekend op Twitter.

James deelde een foto op het internet van de auto waarin de iconische scène gefilmd werd. “Meer dan 20 jaar later staat de befaamde handafdruk er nog steeds”, aldus de regisseur op Twitter. Het decorstuk werd in al die jaren dus niet gewassen. Het leuke weetje werd ondertussen al meer dan 18.000 keer gedeeld op het sociale netwerk.

Over 20 years later, the infamous @TitanicMovie handprint is still there – look closely. pic.twitter.com/xN19iHw5cI James Cameron(@ JimCameron) link

Hoewel er in de befaamde scène eigenlijk niets te zien is, wordt er wel duidelijk gesuggereerd dat de twee belangrijkste personages seks met elkaar hebben. Voor die tijd was dat best een gewaagde stunt. Ook de iconische scène waarin Kate Winslet compleet naakt is, deed veel stof opwaaien.