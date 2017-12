2018 wordt een griezeljaar: deze 6 horrorfilms verschijnen volgend jaar in de bioscoop avh

Met 'It', 'Annabelle: Creation' en 'Get Out' werden we dit jaar al serieus verwend. Maar wij snuisterden al even door de horroragenda van 2018 en het wordt zo mogelijk nog griezeliger. De enge non uit 'The Conjuring 2' en de Slenderman komen naar het grote scherm. Een overzicht van zes must sees voor horrorliefhebbers.

Insidious: The Last Key

Op dit vierde deel van de ‘Insidious’-franchise moeten we niet lang meer wachten, want op 10 januari verschijnt ‘Insidious: The Last Key’ al in de zalen. De scenarist van de ‘Saw’-films en de vorige drie ‘Insidious’-films leverde opnieuw het script af en horroricoon James Wan is producer, dus dat belooft!

Het verhaal speelt zich af na de gebeurtenissen uit 'Insidious: Chapter 3'. Nadat Elise de familie Brenner geholpen heeft begint ze samen met Specs en Tucker een eigen bedrijf, Spectral Sightings. Ze vertrekken naar haar geboortestad in New Mexico, waarbij de twee mannen bij Elise zullen gaan wonen. Het wordt hun queeste om een kwade geest die Elise achtervolgt op te sporen.

'Insidious: The Last Key' verschijnt op 10 januari in de zalen.

A Quiet Place

Slechts enkele keren per jaar verschijnt een horrorfilm met een absolute sterrencast. ‘A Quiet Place’ is er zo eentje. Emily Blunt (‘Sicario’, ‘The Girl on the Train’) en John Krasinski (‘The Office U.S.’) spelen de hoofdrollen en Krasinski neemt ook voor de eerste keer de regie van een blockbuster voor zijn rekening.

'A Quiet Place' volgt een familie op een boerderij. Hun vredige bestaan wordt verstoord wanneer ze geterroriseerd worden door een soort van buitenaardse kracht. Het gezin probeert zo stil mogelijk te blijven om te overleven.

‘A Quiet Place’ verschijnt in april in de Belgische zalen.

Slenderman

‘Slender Man’ dook in 2009 online voor het eerst op. Een zekere Victor Surge photoshopte voor een online wedstrijd een personage bij elkaar dat ons jaren later nog altijd de stuipen op het lijf jaagt. De grote, gezichtloze man verschijnt volgens de legende op de achtergrond van foto’s met kinderen. De kinderen zouden kort na het nemen van de foto op mysterieuze wijze verdwijnen.

De mythe nam grote proporties aan toen tieners het verhaal online begonnen te delen. Er doken griezelige filmpjes op en fans deelden enge verhalen. Maar het verhaal werd bittere realiteit toen in 2014 twee 12-jarige meisjes een klasgenote Payton Leutner in een bos lokten en haar 19 messteken toebrachten. Als bij wonder overleefde het slachtoffer de brutale aanval.

Nu komt de magere man ook naar het grote scherm. Over het plot is nog maar weinig bekend, maar in mei zou de film in de Belgische zalen verschijnen.

The Nun

Het allerengste horrorpersonage van de laatste jaren is volgens ons De Non uit ‘The Conjuring 2’. We waren dan ook bang en blij tegelijk toen we hoorden dat de zuster haar eigen spin-off zou krijgen. Regisseur Corin Hardy boekte in 2015 al een succesje met ‘The Hallow’, maar staat met ‘The Nun’ voor zijn eerste echte test. Over het verhaal is nog niet zo veel bekend. De film zou draaien om een priester die in Rome de mysterieuze dood van een non moet onderzoeken. Hij liever dan wij!

‘The Nun’ verschijnt in juli in de Belgische zalen.

Halloween

Halloween wordt volgend jaar extra griezelig, want de beruchtste filmmoordenaar Michael Myers keert terug. En Jamie-Lee Curtis zal voor een laatste keer haar rol als Laurie Strode opnemen. De legendarische horrorregisseur John Carpenter is aan de nieuwe ‘Halloween’-film verbonden als executive producer. Hij zal ook creatieve raad geven aan de crew. De producers zijn Jason Blum, producer van horrorhits ‘Get Out’, ‘Paranormal Activity’ en ‘The Purge’ en Malek Akkad, die alle Halloween-films al produceerde.

De allerlaatste ‘Halloween’-film verschijnt op 19 oktober 2018 in de zalen.

The Grudge

‘The Grudge’ geldt als een van de engste horrorfilms aller tijden. De Amerikaanse en bekendste versie dateert uit 2004, maar de originele Japanse versie ‘Ju-on’ werd al in 1998 uitgebracht en was zo mogelijk nog griezeliger. Volgend jaar komt er naar alle waarschijnlijkheid een tweede remake.

Het project zit nog in een prille fase, dus details ontbreken voorlopig nog. Maar de film zou ergens in 2018 uitkomen.

