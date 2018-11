200.000ste bezoeker voor ‘Girl’ in de bloemetjes gezet SD

23 november 2018

17u41

Bron: Lumière 0 Film Vandaag verwelkomde regisseur Lukas Dhont in Kinepolis Antwerpen de 200.000ste bezoeker van zijn film ‘Girl’. De gelukkige filmbezoeker kreeg onverwacht een boeket bloemen van de regisseur, die net terug was van zijn Oscarcampagne in Los Angeles.

Ondertussen wordt de film wereldwijd overladen met prijzen en staat dit ontroerende debuut na vijf weken nog steeds bovenaan in de ranking.

De film is nog steeds overal te zien in heel België, en doet het zowel in Vlaanderen, als Brussel én Wallonië uitstekend. Ook in Frankrijk is de opkomst indrukwekkend. Bijna 350.000 bezoekers gingen de film bekijken sinds de Franse release op 10 oktober, een absolute primeur voor een Vlaamse film. In Nederland wordt ‘Girl’ eveneens gesmaakt en passeerden sinds 1 november meer dan 60.000 bezoekers in de bioscoop. Onlangs werd ook bekend gemaakt dat ‘Girl' op zaterdag 15 december kans maakt op drie European Film Awards, namelijk voor Beste Film, Beste Acteur en de Discovery Award voor Beste Speelfilmdebuut.

‘Girl’ kwam tot stand met de steun van het VAF/Filmfonds van Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz.