20 jaar na 'The Mask Of Zorro': de vele gezichten van de gemaskerde held MVO

17 juli 2018

11u30 0 Film 'The Mask Of Zorro', een film uit 1998 over de gemaskerde held met de cape en het zwaard, wordt vandaag 20 jaar. Verrassend? Dat komt waarschijnlijk omdat de legende van Zorro zodanig tijdloos is geworden dat elke generatie ervan blijft genieten.

Met Antonio Banderas en Catherine Zeta-Jones in de hoofdrol werd 'The Mask Of Zorro' een grote hit op het grote en het kleine scherm. Maar het was lang niet de eerste prent over Don Diego de la Vega werd gemaakt. Wij zetten de meest opmerkelijke Zorro-producties even op een rijtje.

'The Mask of Zorro' (1998) - vandaag 20 jaar oud

'The Mark Of Zorro' (1920)

Al lang voor de kleuren-tv was er Zorro. In 1920 verscheen deze film - zonder gesproken dialoog - al op het grote scherm.

'Don Q, Son Of Zorro' (1925)

Vijf jaar later duikt acteur Douglas Fairbanks opnieuw op als Zorro, ook deze keer nog met de dialoog op dia's tussen de beelden door.

'Zorro's Fighting Legion' (1939)

Deze zwart-wit-productie genaamd 'Zorro's Fighting Legion' stond vooral bekend om zijn dolle stunts, die destijds nog erg indrukwekkend waren.

'Zorro', de langlopende tv-reeks (1957)

Deze geliefde Disneyreeks ken je waarschijnlijk nog van Ketnet, of misschien zelfs van lang daarvoor. Acteur Guy Williams is de incarnatie van Zorro waarmee de meeste volwassenen van vandaag zijn opgegroeid. De serie loopt immers al sinds de jaren '50 en wordt sindsdien gretig heruitgezonden, gezien ze generatie op generatie blijft bekoren. De begingeneriek is ondertussen een echte meezinger.

'Zorro, The Gay Blade' (1981)

In de jaren '80 ging men een meer komische richting uit met het personage. 'Zorro: The Gay Blade' is een absurde komedie vol platte humor die bioscoopbezoekers gegarandeerd enkele uren in een deuk deed liggen. De scène hieronder geeft alvast een mooi staaltje van de sfeer weer.

'Zorro', de reboot (1990)

In de jaren '90 werd een nieuwe tv-reeks opgenomen die op alle vlakken sterk leek op het origineel. Uiteraard wel met een andere cast, aangevoerd door Duncan Regehr als Zorro en Patrice Martinez als meer opvallende vrouwelijke bijrol. Én een splinternieuw themalied. De serie wordt momenteel 's ochtends uitgezonden op CAZ.

'Kaiketsu Zorro', de anime serie (1996)

Ook in Japan maakte Zorro naam in het populaire anime format, een tekenfilmreeks voor volwassenen. Zoals vele anime-series was deze ook in het Engels te bekijken. Zo vond ze ook haar weg naar Amerika en Europa.

'Zorro: Generation Z' (2006)

Voor de nieuwste generatie Zorro-liefhebbers kreeg de beroemde held een heuse make-over. Geen normale zweep en cape voor deze versie, maar een kogelbestendige outfit. Tornado? Da's in 'Zorro: Generation Z' geen paard, maar een motor. De titel bevat een slim detail: generatie Z (kinderen geboren rond het jaar 2000) is precies het doelpubliek waarvoor dit programma gemaakt is.

'Zorro, de kronieken' (2015)

Intussen ruilde kinderzender Ketnet de jaren '50 versie in voor de gloednieuwe editie: 'Zorro, de kronieken', een animatieserie die ook in het Nederlands ingesproken is.