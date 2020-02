1917 grote winnaar bij de BAFTA's, Joker maakt favorietenrol niet waar IB

De film 1917 is de grote winnaar geworden bij de uitreiking van de BAFTA's, de belangrijkste Britse filmprijzen. In Londen won het oorlogsepos de prijs voor beste film en beste regisseur. In totaal sleepte de film maar liefst zeven prijzen binnen.

1917 was een van de grote favorieten, met nominaties in negen categorieën. Slechts twee daarvan werden niet verzilverd. Sam Mendes won de award voor beste regisseur. Verder won het oorlogsdrama de prijzen voor best sound, outstanding British film, cinematografie, production design en special visual effects.

Andere genomineerden in de categorie beste film waren Joker (van regisseur Todd Phillips), The Irishman (Martin Scorsese), Once upon a time in Hollywood (Quentin Tarantino) en Parasite (Bong Joon Ho). De regisseurs van die vijf films waren ook genomineerd als beste regisseur.

Joker maakt favorietenrol bij BAFTA’s niet waar

De film Joker heeft de favorietenrol bij de BAFTA-uitreiking in Londen niet kunnen waarmaken: het misdaaddrama over de ontstaansgeschiedenis van de beroemdste stripschurk ter wereld was in totaal elf keer genomineerd. De film won uiteindelijk maar drie awards.

Van de nominaties in de belangrijkste categorieën (beste film, beste regisseur en beste acteur) wist Joker er maar één te verzilveren: Joaquin Phoenix kreeg de award voor beste acteur voor zijn hoofdrol in Joker. De andere belangrijke prijzen gingen naar 1917.

Ook bij de andere categorieën viste Joker achter het net. Joker was onder meer genomineerd in de categorieën ‘beste haar en make-up’, en ‘cinematografie en editing’, maar wist die niet te verzilveren. Joker won wel de award voor Original score. Ook won Joker de allereerste award voor casting, die dit jaar voor het eerst werd uitgereikt.

De BAFTA’s gelden ieder jaar als de belangrijkste graadmeter voor de Oscars, die worden volgende week in Los Angeles uitgereikt. Ook daar is Joker een van de grootste kanshebbers om een aantal beeldjes in de wacht te slepen.

Renée Zellweger beste actrice

Renée Zellweger won de prijs voor beste actrice, voor haar rol als Judy Garland in de film Judy en droeg haar prijs meteen op aan Judy Garland zelf.

Margot Robbie met lege handen naar huis

Ondanks haar dubbele nominatie voor beste vrouwelijke bijrol bij de BAFTA’s, is Margot Robbie met lege handen naar huis gegaan. Het beeldje ging uiteindelijk naar Laura Dern, voor haar rol in de Netflixfilm Marriage Story.De 29-jarige Australische actrice was genomineerd voor haar rol in Once upon a time... in Hollywood en Bombshell. De anderen genomineerden voor de categorie waren Florence Pugh voor haar rol in Little Women en Scarlett Johansson voor haar rol in Jojo Rabbit. Die laatste maakt ook nog kans in de categorie voor beste vrouwelijke hoofdrol, in Marriage Story.

Prins William spreekt zich uit voor meer diversiteit

Prins William heeft zich tijdens de uitreiking van de belangrijkste Britse filmprijzen, de BAFTA’s, uitgesproken voor meer diversiteit. De prins, die sinds 2010 voorzitter van de academie is, hield tegen het einde van de ceremonie een speech. Eerder op de avond hadden ook acteur Joaquin Phoenix en actrice Rebel Wilson al gepleit voor meer diversiteit.

“We praten nu alweer over hoe het nog steeds nodig is om meer te doen om diversiteit te adresseren in deze sector. Dat zou niet moeten kunnen in deze tijd.” William vervolgde zijn speech door te zeggen dat BAFTA de kwestie serieus neemt, en ervoor wil zorgen dat er kansen voor iedereen zijn.

De ceremonie kwam dit jaar in opspraak door het gebrek aan diversiteit in de genomineerden. Alleen blanke acteurs en actrices maakten kans op een beeldje in de belangrijkste categorieën. Ook waren er geen vrouwelijke regisseurs die kans maakten op een prijs.

