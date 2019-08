100 jaar Zorro: de vele gedaanten van de man achter het masker TK

09 augustus 2019

14u00 0 Film Hij ziet er nog goed uit voor zijn leeftijd, maar toch wordt Don Diego de la Vega, beter bekend als Zorro, vandaag 100 jaar oud. De vos-met-het-masker was een eeuw lang het onderwerp van ettelijke boeken, films en series. Een overzicht van zijn meest belangrijke rollen.

1. The Curse of Capistrano

Exact 100 jaar geleden, op 9 augustus 1919, verscheen Zorro voor het eerst ten tonele in ‘The Curse of Capistrano’. De held met het masker, ook wel de Californische Robin Hood genoemd, werd in het leven geroepen door Johnston McCulley, die zich serieus had laten inspireren door de roman ‘The Scarlet Pimpernel’. Beide helden bevinden zich in de bovenste lagen van de maatschappij en bestrijden op gemaskerde wijze het kwaad - een grote inspiratie voor de later Batman, zeg maar. ‘The Curse of Capistrano’ verscheen eerst als een vijfdelige serie in het blad All-Story Magazine, maar werd later uitgegeven in boekvorm onder de naam ‘The Mark Of Zorro’. In 1920 kwam er al meteen een film uit onder dezelfde naam met Douglas Fairbanks in de hoofdrol.

2. The Bold Caballero

In 1936 verscheen ‘The Bold Caballero’ ten tonele, en daarmee ook meteen de eerste pratende Zorro - de voorgaande prenten bevonden zich nog in het tijdperk van de stomme film. Robert Livingston mocht als eerste zijn stem lenen aan de beroemde vos, maar zijn versie week wel meteen fiks af van het originele verhaal. Dit scenario speelde zich af in San Diego, waar Zorro in de gevangenis zit en op het punt staat om geëxecuteerd te worden.

3. The Mark Of Zorro

Geen prijs voor originaliteit in het titeldepartement, maar toch staat deze prent uit 1940 aangeschreven als een van de betere Zorro-verfilmingen van de afgelopen eeuw. Tyrone Power gaf het personage voor het eerst wat diepgang en critici noemden hem destijds een ‘filmisch meesterwerk’. Het is overigens ook de film die Bruce Wayne in de DC Comics samen met zijn ouders gaat kijken net voor ze beiden doodgeschoten worden. De rechtstreekse aanleiding tot de geboorte van Batman dus.

4. Zorro’s Black Whip

Een buitenbeentje in de lijst, want ondanks de titel was Zorro in deze filmreeks uit 1944 nergens te bespeuren. In plaats daarvan werd hij vervangen door de Black Whip, een gelijkaardige held. Of beter gezegd heldin, want het was dit keer een vrouw die haar keuken verliet om het kwaad in godbetert Idaho te bestrijden. Actrice Linda Stirling mocht zich voor de gelegenheid het masker aanmeten en is daarmee nog steeds de enige vrouwelijke Zorro tot dusver.

5. Walt Disney’s Zorro

En dan zijn we aanbeland bij een van de beroemdste Zorro’s: die uit de stal van Disney. Het bedrijf voelt zich nooit te beroerd om op de kar van de populaire personages te springen en produceerde een hele reeks rond de avonturen van Don Diego. De serie liep van 1957 tot 1959 en portretteerde een erg vriendelijke en sympathieke Zorro, gespeeld door Guy Williams. In totaal werden er 78 afleveringen gemaakt, plus vier extra specials van telkens een uur lang. Uiteindelijk werd de reeks stopgezet omdat Disney en het netwerk dat ‘Zorro’ uitzond in een financieel dispuut belandden. Jammer, maar vermoedelijk worden de afleveringen binnenkort nog wel eens heruitgezonden op Ketnet.

6. Zorro, The Gay Blade

We betwijfelen dat deze prent vandaag de dag nog gemaakt zou worden, want het scenario is een verzameling van ietwat beledigende clichés. Toch kan je er niet omheen dat ‘The Gay Blade’ (wát een titel ook) de enige film is die een loopje durft te nemen met het personage van Zorro. In deze satirische creatie uit 1981 krijgt Don Diego hulp van zijn erg flamboyante homoseksuele broer Ramón. Inclusief roze en op het einde zelfs een gouden kostuum.

7. The Mask Of Zorro

Na de roze Zorro had Hollywood het even gehad met de gemaskerde held. Er verschenen nog twee tv-series, maar op filmvlak bleef het stil tot 1998. Toen mocht Antonio Banderas de vos weer tot leven wekken in ‘The Mask Of Zorro’, waarin zijn personage de fakkel (of moeten we degen zeggen?) symbolisch overnam van Don Diego de la Vega. De film was een groot succes, maar de sequel in 2005 al heel wat minder, en dus verdween Zorro weer even van het toneel. Al komt daar binnenkort waarschijnlijk verandering in, want er wordt gefluisterd dat er een nieuwe versie met Gael Garcia Bernal in de hoofdrol op het programma staat. Zorro is met andere woorden ondanks zijn gezegende leeftijd nog lang niet dood en begraven.