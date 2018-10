100.000 bezoekers voor ‘Niet Schieten’ SD

24 oktober 2018

10u52

Bron: KFD 1 Film Na amper twee volledige programmatieweken heeft ‘Niet Schieten’, de nieuwe film van Stijn Coninx, reeds de kaap van 100.000 bezoekers bereikt. Daarenboven staat de film voor de tweede week op rij afgetekend op nummer één van de Vlaamse bezoekersaantallen.

Nationaal staat ‘Niet Schieten’ op de tweede plaats – de Amerikaanse blockbuster ‘Venom’ die in gans België op 122 schermen speelt tegenover 50 schermen voor ‘Niet Schieten’, spant de kroon. ‘Girl’ van Lukas Dhont vervolledigt de nationale top drie.

Door het uitzonderlijk warme nazomerweer trokken de bioscopen minder bezoekers dan bij normale herfsttemperaturen, maar het is duidelijk dat ‘Niet Schieten’ bovenaan het lijstje van de bezoekers staat. Gezien de zeer hoge waarderingscijfers van het publiek ziet het er ook naar uit dat de film een lange carrière tegemoet gaat.

Gouden Award

‘Niet Schieten’ wordt gevolgd vanuit het standpunt van de grootvader van David Van de Steen, overlever van de laatste aanslag op het warenhuis Delhaize in Aalst op 9 november 1985. De hoofdrol van de grootvader wordt vertolkt door Jan Decleir, Viviane De Muynck kruipt in de huid van de grootmoeder. Drie verschillende acteurs vertolken David zelf: de broertjes Mo en Kes Bakker nemen de leeftijd van 9 en 12 jaar voor hun rekening, de volwassen David is een rol voor Jonas Van Geel. Davids ouders worden vertolkt door Louis Talpe en Elke Van Mello, het zusje Rebecca door Zita Wauters.

De Gouden, Platina en Diamanten Award (voor respectievelijk 100.000, 200.000 en 400.000 bezoekers) werd voor Vlaamse filmproducties in het leven geroepen door de vzw Les Films du Bord de Mer (Filmfestival Oostende) met de steun van het VAF/Filmfonds.

‘Niet Schieten’ wordt sinds 10 oktober 2018 in de bioscoopzalen verdeeld.

