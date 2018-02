100.000 bezoekers voor 'De Buurtpolitie: De Tunnel' MVO

19 februari 2018

14u03 0 Film Het blijft goed nieuws regenen voor de tweede film van De Buurtpolitie: na een prachtig openingsweekend en nog geen twee speelweken in de Vlaamse bioscopen, is inmiddels reeds de kaap van 100.000 bezoekers gehaald.

In vergelijking met de eerste film, die in oktober 2016 uitkwam, doet 'De Buurtpolitie: De Tunnel' het na evenveel aantal speeldagen zelfs 8% beter dan de eerste film. Wetende dat afgelopen zondag een relatief kalme bioscoopdag was omwille van het mooie weer, is dit een schitterend resultaat. Dit laat dan ook vermoeden dat het aantal van 158.000 bezoekers van de eerste film zeker geëvenaard zal worden.

De vaste hoofdcast bestaat uit Willy Herremans, Eric Peeters, Manoe Frateur, Ilse la Monaca, Andy Peelman, Nicoline Hummel, Johan Kalifa Bals, Ianthe Tavernier, Henny Seroeyen en Dorien Reynaert. Nieuwkomers in de serie en de film zijn Souliman De Croock (Aziz) en Tim Ost (Tom). De vtm-serie zit inmiddels aan het negende seizoen.