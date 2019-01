100.000 bezoekers voor 'Beautiful Boy' in België MVO

04 januari 2019

11u14 3 Film ‘Beautiful Boy’ mocht op 1 januari zijn 100.000ste bioscoopbezoeker verwelkomen in België. Hiermee is Felix van Groeningens Amerikaanse debuut één van de meest succesvolle drama’s van 2018.

In Nederland kwam dit weekend overigens ook al de 70.000ste bezoeker voor ‘Beautiful Boy’ over de vloer. Daarmee is de film gelijk ook Felix van Groeningens grootste hit bij onze noorderburen uit zijn carrière.

Op 7 januari 2019 weten we of ‘Beautiful Boy’ ook als Golden Globe-winnaar uit de bus komt.