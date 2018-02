100.000 bezoekers in één week: 'Patser' scoort beter in Nederland dan in Vlaanderen TDS

06 februari 2018

16u50

Bron: ANP 0 Film De film Patser met Matteo Simoni en Ali B heeft op de openingsavond in Nederland al 10.000 bezoekers naar de bioscopen getrokken. Patser was bij de bioscopen van Pathé, Vue en Kinepolis de best bezochte film. Veel zalen waren volledig uitverkocht, meldt distributeur Dutch FilmWorks. De film haalt bij onze bovenburen zo betere cijfers als bij ons.

De Vlaams-Nederlandse misdaadfilm is de vierde film van regisseursduo Adil El Arbi en Bilall Fallah. Ali B maakt in Patser zijn acteerdebuut in de rol van maffiabaas Hassan Kamikaze. In België, waar Patser al eerder in première ging, trok de film al meer dan 100.000 bezoekers in de eerste week. De film van Adil El Arbi en Bilall Fallah haalde in vier dagen tijd 440.000 euro op en wist zo de tweede stek in de Nederlandse box office te verzilveren. En opvallend: het zijn vooral jongeren met een migratieachtergrond die massaal naar de cinema trekken.

De misdaadfilm vertelt het verhaal van vier jongeren uit Antwerpen die een cokedeal saboteren en de drugs zelf verpatsen. Daardoor ontstaat er een bendeoorlog die in Amsterdam, Antwerpen en Marokko wordt uitgevochten.

Voorlopig is Patser de laatste Vlaams-Nederlandse film van Adil en Bilal. Ze gaan voor Hollywood-producent Jerry Bruckheimer de film Bad Boys For Life regisseren, met in de hoofdrollen Will Smith en Martin Lawrence.